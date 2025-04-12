吳釗燮身邊真有共諜何仁傑 徐巧芯：沒想到這麼快還我公道

國民黨立委徐巧芯日前爆料一名外交部的「何姓職員」遭大陸吸收滲透，卻誤植成另一位常任何姓文官的照片，昨六度鞠躬道歉。今傳國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」，被吸收成共諜，徐巧芯早上表示，真相很快就來，她真的沒有亂講，真的有共諜「何仁傑」，沒想到這麼快還她公道。

根據媒體報導，檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜，並從相關事證中，查出吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑，被吸收成為共諜，疑將外交部的機敏資料提供給中共情治人員。檢調於4月10日發動搜索，同時拘提何男到案，認為何男涉犯「國安法」，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

9日，徐巧芯質詢國安局長蔡明彥時，披露吳釗燮身旁有名何姓助理是共諜，蔡明彥還澄清，兩人只是名字相同，資料有誤，外交部長林佳龍也澄清並無此事。

事實上，檢調偵辦共諜案，查出民進黨前黨員、民進黨籍新北市議員李余典特助黃取榮，多年前在大陸經商，被中共情治人員吸收，回台發展組織，並在台灣蒐集重要情資換取報酬。黃後續找上長年跟隨在吳釗燮身邊的何仁傑，當時吳釗燮擔任外交部長，何在吳身旁擔任秘書，認為這條線對他幫助甚大，利用與何多年舊識將其吸收成下線，由何蒐集外交部的重要情資交付，黃再將這些情資帶往中國交給情治人員。

徐巧芯說，對於因「同名同姓」以至於誤用照片這件事真的很抱歉，但真相很快就來了。她所說的「吳釗燮助理」何仁傑刺探情報真的是共諜。

徐巧芯表示，此「何仁傑」是吳釗燮的助理，遭吸收成為共諜，疑將外交部的機敏資料提供給中共情治人員，檢調於4月10日發動搜索，同時拘提何男到案，認為何男涉犯國安法，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。吳釗燮當時是外交部長，外交部真的曾經有一位共諜「何仁傑」在身邊刺探國家情報」。

徐巧芯強調，她說的真有其人。真的有共諜「何仁傑」，沒想到這麼快還她公道。但當然對於誤用照片，仍然相當抱歉，沒想到有同名同姓的情況。