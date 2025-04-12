警察人事條例覆議 遭藍白否決

立法院會昨處理行政院所提「警察人事條例」覆議案，在藍白立委席次優勢下，以50票同意、60票反對否決覆議案。政院表示，將徵詢學者專家評估下一步。民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，警消人員辛苦且危險，這次修法是台灣共識，請民進黨不要再霸凌警消。

警察人事條例覆議案遭否決，行政院發言人李慧芝說，在接獲立法院正式通知之後，將進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為。警察人員人事條例覆議案並未邀行政院長卓榮泰說明，便行表決，已是立法院第三度如此，再度破壞憲政慣例。

國民黨立委吳宗憲說，此次修法，是希望能夠保障警察、消防、海巡、移民和空勤同仁的退休生活，因為這些人長期處在高危險、高壓的工作環境。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，國難不是國民黨一再炒作的美國關稅衝擊，真正的國難是台灣的在野黨並不忠誠，要搞垮國家。

立法院會日前逕付二讀的反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨團多次占領主席台阻擋確認議事錄，昨天則未再占領主席台，僅在議場內擺放道具、高喊訴求，最後不敵藍白人數，議事錄經表決確認。

另外，政院不斷批評在野黨刪凍總預算，國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、葛如鈞昨表示，總預算案公布後已21天，立院各委員會收到解凍案的件數跟進度，目前為止都是零。

政院人士表示，在立法院沒有確認刪減數的前提下，就沒有辦法確認剩餘數，因此更沒有辦法在剩餘的預算中確認凍結的金額，而總預算公布迄今尚不足一個月，政院也因為欠缺立法院所提供的確切刪減數字的情況下，目前仍沒辦法提解凍案。