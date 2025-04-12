快訊

川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

聽新聞
0:00 / 0:00

警察人事條例覆議 遭藍白否決

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪蔡晉宇張曼蘋李人岳／台北報導
民進黨團提出警察人事條例覆議案，昨天舉行投票，立法院長韓國瑜（中）投票。記者曾原信／攝影
民進黨團提出警察人事條例覆議案，昨天舉行投票，立法院長韓國瑜（中）投票。記者曾原信／攝影

立法院會昨處理行政院所提「警察人事條例」覆議案，在藍白立委席次優勢下，以50票同意、60票反對否決覆議案。政院表示，將徵詢學者專家評估下一步。民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，警消人員辛苦且危險，這次修法是台灣共識，請民進黨不要再霸凌警消。

警察人事條例覆議案遭否決，行政院發言人李慧芝說，在接獲立法院正式通知之後，將進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為。警察人員人事條例覆議案並未邀行政院長卓榮泰說明，便行表決，已是立法院第三度如此，再度破壞憲政慣例。

國民黨立委吳宗憲說，此次修法，是希望能夠保障警察、消防、海巡、移民和空勤同仁的退休生活，因為這些人長期處在高危險、高壓的工作環境。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，國難不是國民黨一再炒作的美國關稅衝擊，真正的國難是台灣的在野黨並不忠誠，要搞垮國家。

立法院會日前逕付二讀的反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨團多次占領主席台阻擋確認議事錄，昨天則未再占領主席台，僅在議場內擺放道具、高喊訴求，最後不敵藍白人數，議事錄經表決確認。

另外，政院不斷批評在野黨刪凍總預算，國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、葛如鈞昨表示，總預算案公布後已21天，立院各委員會收到解凍案的件數跟進度，目前為止都是零。

政院人士表示，在立法院沒有確認刪減數的前提下，就沒有辦法確認剩餘數，因此更沒有辦法在剩餘的預算中確認凍結的金額，而總預算公布迄今尚不足一個月，政院也因為欠缺立法院所提供的確切刪減數字的情況下，目前仍沒辦法提解凍案。

立法院 覆議案 警察

延伸閱讀

聯電與格羅方德合併？ 郭智輝：我可以決定不可能

「預算解凍計時器」啟動 藍委齊呼：執政黨勿怠惰哭窮

台大生稱收罷免連署被辱 吳宗憲：尊重政治立場 但別在校園

移民署長因陸配棄籍風波提前退休？ 吳宗憲：此即棄車保帥

相關新聞

質詢爆戰火！蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗 「嘴巴反共、自己養共諜」

台北市長蔣萬安今在議會與民進黨議員簡舒培激烈交鋒，簡舒培批蔣萬安說不出哪一國要消滅中華民國，強調「國民黨是共產黨的走狗」...

警察人事條例覆議 遭藍白否決

立法院會昨處理行政院所提「警察人事條例」覆議案，在藍白立委席次優勢下，以50票同意、60票反對否決覆議案。政院表示，將徵...

詐團人頭公司浮濫成打詐大漏洞 經濟部為何置身事外？

刑事局近日偵辦四海幫海鐵堂以收購、申請等手法，成立37家人頭公司，勾結詐團進行多層次洗錢，短短半年金額高達25億元；我國向來對公司設立登記管制採寬鬆態度，以致人頭公司過於浮濫，未見主責機關經濟部有因應方案，以致成為打詐大漏洞，現今包括金管會、數位部、NCC都配合司法機關全力打詐，經濟部又如何置身事外？

天天跪地磕頭求公平審判 陳佩琪：別看到「柯文哲」就逃亡串證

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案羈押禁見，柯不服提抗告遭高院駁回。柯妻子陳佩琪表示，她每天會向天公跪地磕頭，默念求檢察官、...

警察人員人事條例覆議遭否決 政院：審慎評估下一步

立法院今天經過表決，否決行政院所提出的「警察人員人事條例」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，這是立法院第三次未邀請行政院卓...

赴上海考察...未回國調查局就找上門 蔣萬安：造成恐慌、寒蟬效應

台北市議會民政委員會日前赴上海考察，不過議員秦慧珠爆料遭調查局調查，調查人員甚至直接跑到市府政風處、打給議員約談，質疑都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。