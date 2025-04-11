6兆台幣對美採購錢從哪來？ 郭智輝：買進來賣的當然有財源

美國關稅政策衝擊全球，經濟部長郭智輝日前提出10年可擴大對美採購2000億美元（約新台幣6.5兆元）。民進黨立委邱志偉今天質詢時問，一年是6500億台幣採購，財源何處來？郭智輝表示，不是每年平均，都有盤點過，跟美國買東西不一定要自己用。卓揆也說，液化天然氣（LNG）買入後會再賣出去，基金滾動。

為因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰今赴立法院專題報告並備詢。郭智輝日前提出10年擴大對美採購2000億美元。邱志偉今日表示，10年2000億美元，一年是6500億台幣採購，財源怎麼來？

卓榮泰表示，去年開始認為把美國當作國際市場，增加對美採購，也是基於國家跟產業需求，去年就開始盤整清單，這是經濟部跟國營事業盤整出的結果。郭智輝說，如果是我國企業買進來賣的，當然是有財源。

邱志偉質疑，郭智輝說的是政府跟國營事業加強對美國採購，包括能源、軍售，要花2000億美元？郭回應，盤點出來的是國營事業跟相關周邊企業需求，民間還沒有算，不是每年平均，其實都有盤點過，跟美國買東西不一定要自己用。卓榮泰補充，買LNG回來會再賣出去，基金是滾動的。

邱志偉進一步追問，所謂跟美國磋商談判已經掛號，這是什麼意思？具體跟哪個單位？卓榮泰表示，在75個國家中優先的國家排序，當然不是形式上的掛號，接觸過程中得到訊息，可以在優先的國家裡談判。

外交部長林佳龍表示，駐美代表處都有跟美國政府聯繫，也表達不只是公開總統的談話，行政院經貿談判辦公室希望跟美方建立談判管道，就雙邊關心議題，都有交換意見。

邱志偉追問，會有談判計畫或成果？林佳龍說，對，都在協調中。