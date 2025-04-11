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北約日本聲明促台海和平 外交部：攜手友盟守護區域

中央社／ 台北11日電

外交部今天透過新聞稿指出，北約秘書長呂特9日在東京與日本首相石破茂舉行雙邊會談，並於會後發布聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，外交部對此誠摯感謝，台灣也將持續攜手友盟守護區域與世界的和平、穩定與繁榮。

外交部今天透過新聞稿指出，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）9日在東京與石破茂會談，雙方會後發表聯合聲明，強烈反對任何企圖在東海及南海以武力或脅迫方式片面改變現狀的舉措，並強調維護台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，也敦促兩岸問題和平解決。

外交部說，聲明另指出，歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障相互連動，認為日歐持續合作對兩地安全有所助益。外交部說，部長林佳龍誠摯感謝並歡迎北約與日本在這次會談中對台海和平穩定的支持。

外交部表示，這是呂特上任後的首度「日本-北約」雙邊會談，也是雙方繼2022年以來第三度以聯合聲明形式強調對台海議題的高度關切，凸顯台灣安全已成為全球共同議題，國際社會對於反制以中俄陣營為首的威權勢力擴張，以及確保台海和平已凝聚高度共識，也說明台海的和平穩定不僅對印太區域，更與歐洲安全環境息息相關。

外交部也強調，台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與友盟緊密合作，維護印太地區的自由開放、捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同攜手守護區域與世界的和平、穩定與繁榮。

台海 外交部

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