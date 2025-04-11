天天跪地磕頭求公平審判 陳佩琪：別看到「柯文哲」就逃亡串證

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案羈押禁見，柯不服提抗告遭高院駁回。柯妻子陳佩琪表示，她每天會向天公跪地磕頭，默念求檢察官、地院法官、高院法官，給一個公平的審判機會，支持者跟柯都盼她堅強，「但請原諒我的懦弱」，請不要看到是「柯文哲」理由也不看，就說會逃亡串證。

陳佩琪表示，最近經歷一連串北院延押、高院駁回和柯身體出狀況、需開刀等情形，還有今天調查局發出的「橘子」通緝新聞，懇求社會大眾讓她講講自己感受，請不要看到是「柯文哲」，理由也不看就說會逃亡串證，「他是你們的眼中釘沒錯，但他是國家有權主張自己權利的公民， 也是我結縭35年的先生！」

陳佩琪指出，自從知道先生身體狀況，現在又被羈押延押、抗告駁回後，她每天會向天公跪地磕頭，心中默念求檢察官、地院法官、高院法官們，求求他們給柯文哲一個公平的審判機會，「我不是要你們的施捨和憐憫，我要的是司法對他公平的審判」，知道寫出來會讓柯文哲和支持者失望，但她別無選擇，請原諒她的懦弱。

陳佩琪說，今天會寫出來是去北所途中，又接到婆婆來電，跟往常一樣談到柯文哲就是爆哭，斷斷續續語意不清的問「文哲開刀後身體好不好，為什麼這麼瘦？有沒帶他喜歡的東西給他吃，有沒有去看他，有沒有問他身體好不好，有沒有…」，她一句話都答不出來。

陳佩琪表示，柯文哲在為了公公告別式解除禁見的庭上，法官高高坐在上面，柯文哲和檢察官坐在下面，法官卻不斷詢問檢察官要給多少天，檢察官回就到告別式那天，「我不知道法官在這種庭的職權是如何，是仲介雙方達成共識？他們是要害我們的人，要我們跟他達成共識，而非法官專業的裁定？」後來柯文哲憤怒說「不需要求人」。

「硬頸的你，就如同我過去認識的柯文哲一樣。」 陳佩琪說，寧可吃止痛藥一天八顆，也不想求助被說裝病，但她今天讓柯文哲失望了，讓支持者失望了，「我每天跪地磕頭求這些司法人員們，不是要憐憫施捨，我要司法公平的審判和對待。」