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赴上海考察...未回國調查局就找上門 蔣萬安：造成恐慌、寒蟬效應

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議會民政委員會日前赴上海考察，不過議員秦慧珠爆料遭調查局調查，調查人員甚至直接跑到市府政風處、打給議員約談，台北市長蔣萬安也說，市府都會依規定通報，過去也沒有這樣案例發生，調查局這樣恐讓外界恐慌、寒蟬效應。記者洪子凱／攝影
議會民政委員會日前赴上海考察，不過議員秦慧珠爆料遭調查局調查，調查人員甚至直接跑到市府政風處、打給議員約談，台北市長蔣萬安也說，市府都會依規定通報，過去也沒有這樣案例發生，調查局這樣恐讓外界恐慌、寒蟬效應。記者洪子凱／攝影

台北市議會民政委員會日前赴上海考察，不過議員秦慧珠爆料遭調查局調查，調查人員甚至直接跑到市府政風處、打給議員約談，質疑都依法申報，沒有犯罪、違規，調查局此番做法並不合理，應給予強烈抗議跟譴責。台北市長蔣萬安也說，市府都會依規定通報，過去也沒有這樣案例發生，調查局這樣恐讓外界恐慌、寒蟬效應。

秦慧珠表示，賴清德總統定調對岸為敵對勢力後，正常兩岸交流都被抹黑，還要被無辜調查；3月25日到29日議會民政委員會組成考察團體，赴上海考察，包含6位民政委員會議員、局處首長、聯絡人等都有去，並由青年局、原民會、公訓會主辦，出發前也有將行程、名單報給移民署，並審核通過，28日法務局的聯絡人竟接到調查局電話，調查行程跟見了哪些人。

秦慧珠說，回國後，3月31日上班日第一天調查局竟跑到市府政風室，也未佩戴證件，指出示一張名片說要調查該行程，隔天又跑到法務局、青年局調查是否有會見報給中央名單外的人以及赴上海交流內容。

她說，調查員甚至打給某議員要約談，議員直接回覆「現在沒空，有空再談。」質疑任何調查行動難道可以侵門踏戶，直接衝到市府調查，詢問蔣萬安，「可以接受調查局這樣越權嗎？」，市長今年去上海雙城論壇是不是也要被調查？要表達抗議。

蔣萬安表示，議會委員會考察是行之有年的事情，且市政考察行程、參加人員都有向陸委會報備，過去並沒有調查局人員直接到市府詢問、了解，恐讓外界產生寒蟬效應、讓人恐慌感覺，會有這樣的疑慮。

考察 行程 議員

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