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AIT主席懸缺3個月 學者：顯示對台關係非川普優先事項

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
AIT主席一職懸缺近3個月之久，學者解讀，這顯示在川普心中，與台灣的外交關係不會是優先事項。又或者AIT主席人選可能並非川普目前的優先事項。圖為美國在台協會（AIT）駐台北辦事處。圖／取自AIT臉書專頁
AIT主席一職懸缺近3個月之久，學者解讀，這顯示在川普心中，與台灣的外交關係不會是優先事項。又或者AIT主席人選可能並非川普目前的優先事項。圖為美國在台協會（AIT）駐台北辦事處。圖／取自AIT臉書專頁

AIT主席一職目前已懸缺近3個月之久，引發外界擔憂川普政府對台灣的態度。政大外交系教授黃奎博解讀，這顯示在川普心中，與台灣的外交關係不會是優先事項。淡江戰略所教授李大中則認為，不能以此去判斷關稅談判的順位，而是人選可能並非目前川普的優先事項。

AIT前主席羅森柏格於今年1月21日結束任期，AIT主席一職目前已懸缺近3個月之久，引發外界擔憂這是否意味川普對台灣的態度其實毫不重視？甚至在關稅談判方面，我方會不會排在很後面？

黃奎博解讀，川普從開始準備競選之後直到現在，幾乎不提到台灣；如果提到，話題都是台灣拿走了美國晶片生意、台灣應該要付給美國防衛台灣的費用，或者他談到的台灣，後面緊接著積體電路，也就是台積電。所以看得出來，與台灣的外交關係在川普心中不會是優先事項。

他並認為，AIT主席任命不需要經過國會聽證，所以隨時可以任命就上任，這或許也是目前還不急於決定人選的原因之一。

李大中分析，AIT新任主席人選尚未出爐，較合理的推測，目前可能仍處於川普政府內部推薦、徵詢與評估的過程。主席人選暫時懸缺，大概不能簡單詮釋為川普不重視台灣、或美國與各方關稅進一步磋商中台灣的順位一定是放在很後面；應該顯示人選的任命，可能並非目前川普政府的優先處理事項。

李大中指出，AIT主席的背景可能是職業外交官，也可能是政治任命，以往AIT主席隨著政府更替而異動的情況並不罕見，不過也未必一定與總統任期一致，例如薄瑞光的任期就橫跨小布希與歐巴馬政府時期，莫健的任期則涵蓋歐巴馬第二任末期、川普1.0到拜登政府初期。

AIT 川普 歐巴馬

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