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藍委質疑各部會遲不送解凍案 政院：刪減數還無法確定

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨立委質疑，任何部會提出預算解凍案，是刻意為大罷免加溫。政院人士回應，是立院的總預算案刪減數還無法確定以及解凍條件太過嚴苛，導致無法提出解凍報告。記者邱德祥／攝影
國民黨立委質疑，任何部會提出預算解凍案，是刻意為大罷免加溫。政院人士回應，是立院的總預算案刪減數還無法確定以及解凍條件太過嚴苛，導致無法提出解凍報告。記者邱德祥／攝影

國民黨立委質疑，總統府公布總預算至今已近一個月，但卻沒有任何部會提案解凍，質疑行政部門刻意杯葛，只為替大罷免加溫。政院人士反駁，是立院的總預算案刪減數還無法確定、以及解凍條件太過嚴苛，才導致目前無法提出解凍案。

總統府於3月21日公布今年度中央政府總預算案，各行政機關已可啟動解凍預算，不過國民黨立委質疑，立院自公告至今21天都未收到任何部會的解凍報告，質疑行政部門刻意杯葛，打假球，只為替大罷免加溫。

政院人士指出，立法院要求通案刪減939億，其中636億要求行政院「核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列」，這樣的「調整」涉及施政內容的變動調整，導致施政成敗無法歸屬，責任政治難以建立，違反行政立法權力分立以及責任政治的要求，這種未指明項目的統刪要求，也與過往協商的狀況完全不同，明顯違反釋字391號解釋。

相關人士強調，在立法院沒有確認刪減數的前提下，就沒有辦法確認剩餘數，因此更沒有辦法在剩餘的預算中確認凍結的金額，而總預算公布迄今尚不足一個月，政院也因為欠缺立法院所提供的確切刪減數字的情況下，目前仍沒有辦法提出解凍案。

相關人士並指出，有些解凍條件非常嚴苛，有些要先執行一定比例之後才可解凍剩下的預算，例如行政院等6機關凍結70％，俟執行30％以後始得申請解凍，不過因預算執行尚未達所設比率，因此還無法提出解凍；另外，有些必須要提出法案才能解凍，例如公務人員保障法修正案、勞工保險條例修正案等，但法案提出需要經過研商、蒐集意見與討論，並非短時間就能定案。

另外，有些解凍案涉及變動施政計劃的內容，例如原民會原列「辦理原住民族日及會慶活動所需經費5000千元」，修正文字為「出版原住民族委員會已完成之『台灣原住民族正名運動政府體制文獻史料彙編』5000千元」，已經將預算支用的內容完全改變，不符合責任政治的憲法要求，這些解凍條件，都是是史無前例的嚴格，也是目前無法提出解凍案的因素。

原住民族 立法院

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