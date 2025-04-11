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藍白否決警察人事條例覆議 吳思瑤：在野搞垮國家才是國難

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
在立法院長韓國瑜主持下，立法院會今日處理「警察人事條例」覆議案，在國民黨、民眾黨的人數優勢下，以50票同意覆議案、62票反對覆議案、無效票0票，否決覆議案。圖／取自立法院直播
在立法院長韓國瑜主持下，立法院會今日處理「警察人事條例」覆議案，在國民黨、民眾黨的人數優勢下，以50票同意覆議案、62票反對覆議案、無效票0票，否決覆議案。圖／取自立法院直播

立法院會今日審查「警察人事條例」覆議案，在國民黨、民眾黨的人數優勢下，以50票同意、62票反對、無效票0票，否決覆議案。此次已為行政院長卓榮泰上任後，行政院第七度提出覆議案。

在政黨代表發言階段，民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，這次修正警察人員人事條例，超過7成以上的民眾全部都贊成，特別是年輕的族群，20到29歲有73%支持，30到39歲超過80%支持，40到49歲也有接近73%的支持，從各個教育程度別去看也全部都是支持的，因為大家都知道警消人員非常辛苦，工作非常危險，工作時間長且壓力大。

張啓楷表示，根據內政部的統計，2017年到2021年 ，警察因公殉職的就有47位，因公受傷有4837位。而打火兄弟近10年有28位殉職，結果民進黨「今天公祭，明天忘記」，這次修法是台灣共識，請民進黨不要再霸凌警消。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，藍白當家的國會，反改革，反進步，不公不義回來了，世代不正義回來了，這才是現在的台灣共識。如果怕罷免，就支持覆議案；怕罷免，就支持年輕人；怕罷免，就支持年金改革。

吳思瑤表示，國難是什麼，不是國民黨一再炒作的川普關稅衝擊。真正的國難，是台灣的在野黨並不忠誠，要搞垮國家。如果說世代正義、退撫制度、年金永續比較不好懂，那就來講錢，絕對讓國人很有感。藍白當家的立法院，搞倒國家，敗光國家，是現在進行式。

國民黨立委吳宗憲說，此次修法，是希望能夠保障警察、消防、海巡、移民跟空勤同仁的退休生活，因為這些人長期處在高危險、高壓的工作環境。政府稱這樣對其他公務員不公平，但警察同仁因公傷殘每年高達700多人，前兩年更逼近900多人，過去7年警消因公殉職者84人，而全國軍公教因公殉職是229人，警消就占了軍公教因公殉職人數的3分之1以上。

吳宗憲強調，每個數字代表一個家庭，他當年當檢察官時，因帶隊搜索，曾被歹徒開過槍，雙方開了60幾槍。他的爸爸吃早餐時看到新聞，爸爸非常生氣，生氣的不是他去工作，而是生氣他如果中彈，這個家庭怎麼辦？這就是警消海巡等等家庭的心情。發生危難時，這些人是去保護國人，政府本就應獻上最高敬意。

今日警察人事條例覆議案交院會記名表決，在國民黨、民眾黨的高度共識下，以50票同意覆議案、62票反對覆議案，用人數優勢否決覆議案。

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