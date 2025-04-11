遭誤指共諜妻質疑索電話要施壓 徐巧芯六度鞠躬：想親自道歉

國民黨立委徐巧芯日前誤稱外交部一名何姓職員是共諜，並公布長相，引發何太太不滿，揚言「一定要罷免徐巧芯！」何太太昨更透露徐巧芯私下索取何姓職員電話，質疑是要施壓。徐巧芯今天受訪時六度鞠躬，並強調絕無施壓，而是想要親自道歉。

徐巧芯9日在立法院外交及國防委員會爆料指外交部一名何姓職員涉共諜案，並在質詢時放上該員照片及個資，但事後發現誤指成另一名同名同姓的職員，昨天在外委會向外交部、該職員及其家人致歉，會後在場外接受媒體採訪時再次鞠躬致歉。

徐巧芯今天受訪談及此事時更六度鞠躬道歉。徐巧芯表示，上次曝光該事件前有查證，但沒想到有同名同姓的人，昨天她也與外交部長林佳龍親自致歉，接受媒體訪問時她也多次道歉。至於何太太覺得她詢問當時人電話是要施壓，徐巧芯澄清，這其實是誤會，她希望可以親自致電道歉展現誠意，「被誤會是施壓我很遺憾」。

徐巧芯說，若何太太覺得她道歉很假的話，她願意再道歉，直到何太太滿意為止。對於何太太揚言將提出告訴，徐巧芯說，她尊重家屬提告，「給家屬困擾我很抱歉」。

徐巧芯強調，此次事件證明查證當中有所疏漏，但她絕對沒有要霸凌，如果何太太覺得不夠，她還可以再道歉第三次。她說，她不知道到底要道歉幾次才可以，親自道歉覺得是比較負責任的處理方式，但卻被認為說是假的道歉，不管要幾次的鞠躬她都非常的願意。