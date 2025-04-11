「預算解凍計時器」啟動 藍委齊呼：執政黨勿怠惰哭窮

總統府3月21日公布今年度中央政府總預算案，各行政機關已可啟動解凍預算，至今立院未收到解凍報告。國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、葛如鈞今舉行記者會，公布新設網站，統計自3月21日公告後已有多少天，以及立院各委員會收到解凍案的件數跟進度，迄今為止都是0。

牛煦庭為本會期立院內政委員會召委。他說，審查預算刪除跟凍結應是分離，符合條件就可以解凍，大部分都是透過書面報告，列在各委員會報告事項就可以解凍，行政機關早點送入解凍報告，作為在野黨的召委都不會為難。從3月21日公告後，民進黨口口聲聲喊要斷炊，半個案子都不送，豈不是欺騙人民？

吳宗憲為本會期立院司法及法制委員會召委。他表示，立委本來就是為人民看緊荷包，什麼樣的國會並不會砍行政機關的預算，就是極權國家的國會。行政院該做的事情是把資料補齊送過來，行政機關如果認為預算上有使用困難或不足，可以追加預算，提出特別預算，或動用第一、第二預備金。去年第二預備金就用了73億，這個政府取得史上最高預算後，卻欺騙國人無法執政，也不做任何解凍。

吳宗憲指出，各部會統一不送解凍案，主因就是操作。民進黨立院黨團也非常聰明的不排解凍案，行政院、民進黨團全部都在混，為大惡罷添柴火，讓台灣走向極權戒嚴。最近一堆造謠，甚至連總統府副秘書長張惇涵都出來造謠，為了讓民進黨團總召柯建銘順利當選立法院長，換下現任院長韓國瑜。

葛如鈞為本會期立院教文委員會召委。他說，他擔任召委，民進黨的委員跟召委竟第一時間選擇過去不願意選擇的，如文化部、中研院等這些單位來主責，當時也覺得很好，這些都有凍結案件，民眾也有些反應。在本會期召開的第一天，他就說如果案件符合解凍的條件，大家就一起來解凍，很可惜的是，他們不只在現場沒有點頭，神秘的微笑，離開後至今，沒有任何解凍案送進來，不禁讓人懷疑，這是否為預謀犯案，不知道是誰在後面主導這件事情。

葛如鈞隨後公開網站統計，從預算案公布至今已多少天，立法院各委員會的送案進度如何，迄今為止都是0。他說，他將程式碼公開，全世界阿宅都可一起改進。