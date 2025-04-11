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綠「人民是頭家」周日首登台北 黨公職有KPI「估5千人到場」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨舉辦「人民是頭家」宣講周日將於台北登場，預計現場將近5千人到場參與，民進黨北市黨部主委張茂楠表示，黨公職都有設定KPI號召支持者到場，希望人潮能夠外溢出北平東路。本報資料照片
民進黨舉辦「人民是頭家」宣講周日將於台北登場，預計現場將近5千人到場參與，民進黨北市黨部主委張茂楠表示，黨公職都有設定KPI號召支持者到場，希望人潮能夠外溢出北平東路。本報資料照片

民進黨舉辦「人民是頭家」宣講周日將於台北登場，預計現場將近5千人到場參與，民進黨北市黨部主委張茂楠表示，黨公職都有設定KPI號召支持者到場，希望人潮能夠外溢出北平東路。面對在野黨質疑關稅問題正發生，行政院還在搞大罷免，張反嗆，藍白亂刪預算影響國家運行，才不得已要辦宣講表達困境，透過民意讓國家正常化。

張茂楠表示，當天現場準備2000多張椅子，不過預計可能會聚集3000到5000人，因為場地有限兩側都可以站，也希望人潮能夠達到外溢，地方黨部也會動員支持者到場，包含地方民代也有責任額，包含立委要300人、議員200人、里長20人、各區主任100人，原則上應能夠達標。

張茂楠強調，這次是已正向的力量來號召支持者，以「亂」為主題批評藍白亂刪預算，讓行政體系動彈不得，不得不向人民報告表達困境，希望能透過民意讓國家正常化，並不是要批鬥這國家。

不過由於近期美國課徵關稅議題引發爭議，但周日宣講行政院長卓榮泰仍會依表定計畫到場，引發在野黨批評，張茂楠說，卓院長平日利用上班時間去把遇到困境解決，行政院也指派副院長鄭麗君與美方談判，且宣講也是要告訴國人政府所遇到困境，包含預算凍結可能影響民生甚至整個軍事都會受到影響。

面對在野黨痛批關稅問題當前還在搞罷免，張茂楠說，藍白亂刪預算影響國家運行，才不得已要辦宣講表達困境，透過民意讓國家正常化。記者洪子凱／攝影
面對在野黨痛批關稅問題當前還在搞罷免，張茂楠說，藍白亂刪預算影響國家運行，才不得已要辦宣講表達困境，透過民意讓國家正常化。記者洪子凱／攝影

民進黨 藍白 行政院

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