快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

綠委不占主席台改文攻 兩公投案議事錄不敵藍白表決確認

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會日前通過國民黨立院黨團提出的反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨立院黨團多次占領主席台，阻擋議事錄確認。民進黨團今天並未再占領主席台，僅在議場內擺放道具，高喊訴求，儘管要求針對議事錄進行表決，仍不敵藍白人數，議事錄順利確認。記者王千豪／攝影
立法院會日前通過國民黨立院黨團提出的反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨立院黨團多次占領主席台，阻擋議事錄確認。民進黨團今天並未再占領主席台，僅在議場內擺放道具，高喊訴求，儘管要求針對議事錄進行表決，仍不敵藍白人數，議事錄順利確認。記者王千豪／攝影

立法院會日前通過國民黨立院黨團提出的反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨立院黨團多次占領主席台，阻擋議事錄確認。民進黨團今天並未再占領主席台，僅在議場內擺放道具，高喊訴求，儘管要求針對議事錄進行表決，仍不敵藍白人數，議事錄經表決確認。

立法院會3月25日晚上通過國民黨所提反廢死、反戒嚴兩公投案後，民進黨團主張會議無效，3月28日、4月1日、4月8日占領主席台抗議，阻擋議事錄確認。立法院長韓國瑜8日召集朝野協商時，朝野對於今天上午要處理警察人員人事條例覆議案、下午要邀請行政院長卓榮泰針對美國關稅進行專報取得共識，民進黨團今天並未占領主席台。

民進黨團一早在議場中擺放一張放大版的議事錄，並用紅筆在上面畫上大叉叉，且寫上「非法會議無效，反對違法表決」。由於本周二立法院程序委員會尚未確認本次院會的議程，今天院會先表決議程草案，民進黨團的議程草案不敵藍白人數遭封殺，民眾黨立院黨團和國民黨團內容一樣，僅限列四案，包括確認議事錄、行政院、總統統函請立法院處理警察人員人事條例覆議案兩案，以及民眾黨團擬具「因應通膨強化社會韌性特別條例草案」。

民進黨團另提增列一案討論事項，提案內容指出，由於藍白立委召開違法會議，要把韓國瑜在內所有62位藍白立委移送紀律委員會，該案遭藍白封殺。

議程確定後，隨即上演議事錄表決大戰，民進黨立委聚集在議場中間，高喊「非法會議無效，反對違法表決」、「反對詐騙公投、反對非法議事錄」、「大罷免、大成功」，但表決結果為60票贊成議事錄確定，有50票反對，民進黨團要求重付表決。重付表決時，民進黨立委用礦泉水瓶、會議資料敲打桌面，高喊「民主殺手韓國瑜」，但仍無法改變結果。

民進黨 藍白 韓國瑜

延伸閱讀

影／綠委將議事錄「打大叉」 立院將表決大戰

柯建銘「大發功」 提案將62位藍白立委全送紀律委員會

持續杯葛藍兩公投 民進黨團癱瘓議場

喊完團結綠委今續癱立院 傅崐萁：對抗賴清德、卓榮泰？

相關新聞

遭誤指共諜妻質疑索電話要施壓 徐巧芯六度鞠躬：想親自道歉

國民黨立委徐巧芯日前誤稱外交部一名何姓職員是共諜，並公布長相，引發何太太不滿，揚言「一定要罷免徐巧芯！」何太太昨更透露徐...

影／綠委將議事錄「打大叉」 立院將表決大戰

立法院上月25日將「反廢死」、「反戒嚴」二項公投案逕付二讀，民進黨立院黨團主張超過開會時間，此為無效會議，並接連發動多次...

影／綠營喊沒錢卻杯葛預算解凍 藍營批為罷免打假球

國民黨立法院黨團立委牛煦庭、葛如鈞、吳宗憲今天在黨團舉辦「預算解凍計時器啟動 民進黨不要再打假球 」記者會，表示監督政府...

「預算解凍計時器」啟動 藍委齊呼：執政黨勿怠惰哭窮

總統府3月21日公布今年度中央政府總預算案，各行政機關已可啟動解凍預算，至今立院未收到解凍報告。國民黨立委牛煦庭、吳宗憲...

議事錄打紅叉 民進黨團主張兩公投案逕付二讀違法

民進黨立法院黨團上午於立法院院會上，反對3月25日公投案當晚將「反廢死」、「反戒嚴」二項公投案逕付二讀，已經超過開會時間...

綠「人民是頭家」周日首登台北 黨公職有KPI「估5千人到場」

民進黨舉辦「人民是頭家」宣講周日將於台北登場，預計現場將近5千人到場參與，民進黨北市黨部主委張茂楠表示，黨公職都有設定K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。