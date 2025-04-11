綠委不占主席台改文攻 兩公投案議事錄不敵藍白表決確認

立法院會日前通過國民黨立院黨團提出的反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨立院黨團多次占領主席台，阻擋議事錄確認。民進黨團今天並未再占領主席台，僅在議場內擺放道具，高喊訴求，儘管要求針對議事錄進行表決，仍不敵藍白人數，議事錄經表決確認。

立法院會3月25日晚上通過國民黨所提反廢死、反戒嚴兩公投案後，民進黨團主張會議無效，3月28日、4月1日、4月8日占領主席台抗議，阻擋議事錄確認。立法院長韓國瑜8日召集朝野協商時，朝野對於今天上午要處理警察人員人事條例覆議案、下午要邀請行政院長卓榮泰針對美國關稅進行專報取得共識，民進黨團今天並未占領主席台。

民進黨團一早在議場中擺放一張放大版的議事錄，並用紅筆在上面畫上大叉叉，且寫上「非法會議無效，反對違法表決」。由於本周二立法院程序委員會尚未確認本次院會的議程，今天院會先表決議程草案，民進黨團的議程草案不敵藍白人數遭封殺，民眾黨立院黨團和國民黨團內容一樣，僅限列四案，包括確認議事錄、行政院、總統統函請立法院處理警察人員人事條例覆議案兩案，以及民眾黨團擬具「因應通膨強化社會韌性特別條例草案」。

民進黨團另提增列一案討論事項，提案內容指出，由於藍白立委召開違法會議，要把韓國瑜在內所有62位藍白立委移送紀律委員會，該案遭藍白封殺。

議程確定後，隨即上演議事錄表決大戰，民進黨立委聚集在議場中間，高喊「非法會議無效，反對違法表決」、「反對詐騙公投、反對非法議事錄」、「大罷免、大成功」，但表決結果為60票贊成議事錄確定，有50票反對，民進黨團要求重付表決。重付表決時，民進黨立委用礦泉水瓶、會議資料敲打桌面，高喊「民主殺手韓國瑜」，但仍無法改變結果。