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柯建銘提將在野立委全送紀律委員會 黃國昌：不願用毒瘤形容
民進黨立院黨團今在立法院院會提案，指出立院院長韓國瑜帶頭違法，與國民黨、民眾黨等62名立委，惡意曲解議事規則，開無效會議，要送紀律委員會。民眾黨團總召黃國昌稍早被問及此事時，先沉默數秒隨後說，不願用毒瘤形容柯建銘，但誰該被移送？相信人民雪亮眼睛看得非常清楚。
民眾黨團今上午開「賴政府大擺爛、大失敗、大走鐘」記者會，黃國昌被問及此事，他說，不知道怎麼評價民進黨團總召柯建銘的行為，到底應該誰要送紀律委員會？台灣社會每一個人看得都非常清楚，在議場裡面拿拐杖當攻擊武器，破壞議場、攻擊其他黨的立委，甚至每次黨團協商、開院會，杯葛綁架，然後要忍受柯冗長發言及各式各樣人身攻擊。
黃國昌無奈說，老實說他不願意用毒瘤形容柯建銘，「但是到底誰應該被移送紀律委員會？相信台灣人民都有一雙雪亮的眼睛看得非常清楚」。
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