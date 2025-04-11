台大生稱收罷免連署被辱 吳宗憲：尊重政治立場 但別在校園

大罷免延燒全台延燒，一名台大學生上網控訴，表示他幫忙收罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的連署書，遭成大教授留言罵「綠蟾蜍」。國民黨立委吳宗憲今說，他尊重每人表達自己的政治傾向，但不要在校園內做這事情。

針對台大學生控訴，吳宗憲說，人民都有參政的權利，也都有表達自己政治傾向的權利。他今天從來沒有去譴責個人對於政黨的傾向，他也有非常多民進黨的好朋友。學生或老師也可以有自己的政黨傾向，這都沒有問題。

吳宗憲提醒，但要做到幾個點，就是不要在校園裡面做這事情，或是不要在上課的時候，老師鼓吹學生做罷免的事，不管罷免的是綠委、藍委都一樣，只要在學校上課，就應該要讓學術自由，讓學術中立。至於在網路上，以個人身分發表自己挺罷免、不挺罷免，挺綠委或挺藍委，就要予以尊重，因為我國是民主國家。今天在傷害民主的是執政黨，是民進黨政府。

吳宗憲強調，國民黨雖是在野黨，但他非常尊重每位國人有表達自己政治傾向的權利。在網路上發表自己言論，都要予以尊重跟保護，即便是要罷免藍委也要予以尊重。但他要告訴支持罷免的人，他們得到的是錯誤的訊息，告訴他們是被騙了，希望不要在謊言之下做出錯誤的決定。