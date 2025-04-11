快訊

SBL／籃協重罰！ 哈孝遠3年禁任球隊職務、本屆不得進場

美中關稅戰誰會先低頭？CNN：川普、習近平互不相讓 球在北京手裡

MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕知道真相

聽新聞
0:00 / 0:00

陳玉珍提案被控助陸洗產地 葛如鈞：不要見紅就閃

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍提出「離島自貿區」，遭綠營指控協助大陸產品「洗產地」。國民黨立委葛如鈞今日表示，台灣和中國大陸的貿易關係緊密，一時半刻難做全面改組，各國也在進行調整，呼籲政府不要「見紅就閃」。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委陳玉珍提出「離島自貿區」，遭綠營指控協助大陸產品「洗產地」。國民黨立委葛如鈞今日表示，台灣和中國大陸的貿易關係緊密，一時半刻難做全面改組，各國也在進行調整，呼籲政府不要「見紅就閃」。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委陳玉珍提出「離島自貿區」，遭綠營指控協助大陸產品「洗產地」。國民黨立委葛如鈞今日表示，台灣和中國大陸的貿易關係緊密，一時半刻難做全面改組，各國也在進行調整，呼籲政府不要「見紅就閃」。

陳玉珍提出「離島建設條例」部分條文修正草案，提議增設離島國際醫療特區、自由貿易示範區，可令大陸的人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務進出。不過，陳玉珍此項提案卻被批恐讓大陸製產品能洗產地。

葛如鈞表示，2022年台積電前董事長張忠謀說「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」。葛說，到了2024年這句話變成「全球化已死」，沒有幾乎了，過去自由貿易全球化本來就是常態，很多人口袋裡的藍芽耳機 拿出來一看，可能會看到「中國組裝」或「中國製造」，身邊的所有的產品都有各國的影子。

葛如鈞表示，全球貿易進入全球化已死，有些新的狀態開始產生。要呼籲政府，中國大陸與台灣間的貿易排名較美國與台灣更高，是第一名，貿易關係非常緊密，一時半刻要立刻的做全面改組，這會付出非常大的代價，各國都在進行相應的調整，應要理性看待，不要「見紅就閃」，我國政府不要戴上紅色眼鏡看待一切，甚至不要戴上紅色眼鏡執政。

葛如鈞指出，昨日質詢時，也跟中研院院長溝通，為何DeepSeek的模型在中研院是被禁止下載的，全世界從微軟到輝達（NVIDIA）都可以使用，是不是戴上了紅色眼鏡？這個時代需要更多的理性，政府希望大家戴上有色的眼鏡來看待，讓一切都變成意識形態。

葛如鈞強調，當在講凍結預算應趕快解凍，呼喊政府趕快提案，網軍側翼竟然在洗地說「你們既然現在急著想解凍，為何一開始要凍結」。他比喻， 既然明天早上身體會有些排出，前一天晚上何必吃晚餐、喝水，這顯然不是合邏輯的思維。

葛如鈞總結，呼籲政府，呼籲全民，不要戴上有色眼鏡，不要被意識形態的思維綁架。希望回歸理性，立院持續進行職責，政府也應以民為中心，為民生、經濟、人民的安居樂業來努力。

眼鏡 自由貿易 陳玉珍

延伸閱讀

民進黨指把金門當大陸洗產地跳板 陳玉珍：歧視金門人

新黨游智彬赴移民署抗議 陳玉珍：誘敵深入凸顯荒謬

賴清德喜喊台灣「脫中入北」 陳玉珍：真要一味跪美？

反擊張惇涵無民主素養 陳玉珍：難怪總統府內有共諜

相關新聞

影／綠委將議事錄「打大叉」 立院將表決大戰

立法院上月25日將「反廢死」、「反戒嚴」二項公投案逕付二讀，民進黨立院黨團主張超過開會時間，此為無效會議，並接連發動多次...

柯建銘「大發功」 提案將62位藍白立委全送紀律委員會

民進黨立院黨團今天在立法院院會提案，以召開違法會議為由，要把立法院長韓國瑜在內，所有62位藍白立委移送紀律委員會。

柯文哲秘書「橘子」登外逃通緝犯系統 調查局網站遭朝聖網友塞爆

該通緝網頁一出，於今(11)日凌晨有網友表示該網頁已無法進入，網紅四叉貓也在凌晨時PO出調查局「悲報」，認為小草又贏，現在又查不到通緝令，恭喜橘子成為最多人最想朝聖的通緝犯。

柯建銘提將在野立委全送紀律委員會 黃國昌：不願用毒瘤形容

民進黨立院黨團今在立法院院會提案，指出立院院長韓國瑜帶頭違法，與國民黨、民眾黨等62名立委，惡意曲解議事規則，開無效會議...

陳玉珍提案被控助陸洗產地 葛如鈞：不要見紅就閃

國民黨立委陳玉珍提出「離島自貿區」，遭綠營指控協助大陸產品「洗產地」。國民黨立委葛如鈞今日表示，台灣和中國大陸的貿易關係...

關稅戰來襲綠委卻被綁在立院 不滿柯建銘勢力暗潮洶湧

民進黨立院黨團自3月25日起杯葛立法院會，不過，民進黨團三長日前總算簽下協商結論，讓立院在10日上午處理行政院對「警察人員人事條例」修正退休員警待遇所提覆議案，下午則邀請行政院長卓榮泰報告如何因應美國總統川普實施對等關稅的挑戰並備質詢，民進黨立委私底下也鬆口氣，不然又要「排班顧門」了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。