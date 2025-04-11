陳玉珍提案被控助陸洗產地 葛如鈞：不要見紅就閃

國民黨立委陳玉珍提出「離島自貿區」，遭綠營指控協助大陸產品「洗產地」。國民黨立委葛如鈞今日表示，台灣和中國大陸的貿易關係緊密，一時半刻難做全面改組，各國也在進行調整，呼籲政府不要「見紅就閃」。

陳玉珍提出「離島建設條例」部分條文修正草案，提議增設離島國際醫療特區、自由貿易示範區，可令大陸的人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務進出。不過，陳玉珍此項提案卻被批恐讓大陸製產品能洗產地。

葛如鈞表示，2022年台積電前董事長張忠謀說「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」。葛說，到了2024年這句話變成「全球化已死」，沒有幾乎了，過去自由貿易全球化本來就是常態，很多人口袋裡的藍芽耳機 拿出來一看，可能會看到「中國組裝」或「中國製造」，身邊的所有的產品都有各國的影子。

葛如鈞表示，全球貿易進入全球化已死，有些新的狀態開始產生。要呼籲政府，中國大陸與台灣間的貿易排名較美國與台灣更高，是第一名，貿易關係非常緊密，一時半刻要立刻的做全面改組，這會付出非常大的代價，各國都在進行相應的調整，應要理性看待，不要「見紅就閃」，我國政府不要戴上紅色眼鏡看待一切，甚至不要戴上紅色眼鏡執政。

葛如鈞指出，昨日質詢時，也跟中研院院長溝通，為何DeepSeek的模型在中研院是被禁止下載的，全世界從微軟到輝達（NVIDIA）都可以使用，是不是戴上了紅色眼鏡？這個時代需要更多的理性，政府希望大家戴上有色的眼鏡來看待，讓一切都變成意識形態。

葛如鈞強調，當在講凍結預算應趕快解凍，呼喊政府趕快提案，網軍側翼竟然在洗地說「你們既然現在急著想解凍，為何一開始要凍結」。他比喻， 既然明天早上身體會有些排出，前一天晚上何必吃晚餐、喝水，這顯然不是合邏輯的思維。

葛如鈞總結，呼籲政府，呼籲全民，不要戴上有色眼鏡，不要被意識形態的思維綁架。希望回歸理性，立院持續進行職責，政府也應以民為中心，為民生、經濟、人民的安居樂業來努力。