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影／綠委將議事錄「打大叉」 立院將表決大戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團今天未再占領主席台，武鬥轉文攻，將每位綠委手上的3月25日議事錄，用粗體紅筆打上大叉，表達訴求。記者蔡晉宇／攝影
民進黨團今天未再占領主席台，武鬥轉文攻，將每位綠委手上的3月25日議事錄，用粗體紅筆打上大叉，表達訴求。記者蔡晉宇／攝影

立法院上月25日將「反廢死」、「反戒嚴」二項公投案逕付二讀，民進黨立院黨團主張超過開會時間，此為無效會議，並接連發動多次杯葛立法院院會進行。立法院今天將再度確認3月25日院會議事錄，民進黨團未再占領主席台，武鬥轉文攻，將每位綠委手上的3月25日議事錄，用粗體紅筆打上大叉，表達訴求。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，他上午6時24分就來立院遞案，今天勢必要表決3月25日由藍白共同通過的「非法會議、違法表決」的議事錄，民進黨團「51戰隊」的表決一定會輸，但論述不會停止。國民黨所提的兩個空殼公投提案，就是一場非法會議，因此結論就是無效，這立場始終沒有改變，若該會議成為慣例，藍白還有什麼事情做不出來。

民進黨團提案內容指出，由於藍白立委召開違法會議，要把立法院長韓國瑜在內，所有62位藍白立委移送紀律委員會。國民黨立院黨團表示，將封殺民進黨團該提案。

民進黨 立法院 藍白

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