柯建銘「大發功」 提案將62位藍白立委全送紀律委員會

民進黨立院黨團今天在立法院院會提案，以召開違法會議為由，要把立法院長韓國瑜在內，所有62位藍白立委移送紀律委員會。

立法院上月25日將「反廢死」、「反戒嚴」二項公投案逕付二讀，民進黨立院黨團主張超過開會時間，此為無效會議，並接連發動多次杯葛立法院院會進行。

今天立法院院會將再度確認25日院會議事錄，民進黨團未再占領主席台，武鬥轉文攻。民進黨團提案內容指出，韓國瑜帶頭違法，與國民黨立院黨團總召傅崛箕、民眾黨立院黨團總召黃國昌及其黨團成員共62位立委，惡意曲解議事規則，嚴重違反法定開會程序，於議事日程排定會議時間結束後，召開無效會議、作成

無效決議，嚴重破壞國會秩序、損害國會尊嚴，違背人民託付，違法亂紀莫此為甚。

根據立法院議事規則第22條，會議開會時間為上午9時至下午6時，但舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止。25日會議藍綠爭點在於「舉行質詢」定義上，雙方認知不同，韓國瑜認為已經開始質詢了，所以開會時間到質詢結束；但民進黨認為根本還沒進入質詢，所以會議時間只到到下午6時。