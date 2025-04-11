柯文哲秘書「橘子」登外逃通緝犯系統 調查局網站遭朝聖網友塞爆

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金假帳案等弊案被羈押禁見並起訴，求刑28年6月，而柯文哲秘書「橘子」許芷瑜，迄今滯留海外未到案，因而遭台北地檢署通緝。法務部調查局已將許芷瑜列入外逃通緝犯名單，並指出可能潛逃地點為日本或澳洲。該通緝網頁一出，於今(11)日凌晨有網友表示該網頁已無法進入，網紅「四叉貓」劉宇凌晨也於臉書發文，恭喜橘子成為最多人最想朝聖的通緝犯。

該調查局網頁公布許芷瑜可能潛逃地點為日本或澳洲，指出她2024年8月在日本，10月在澳洲，因涉嫌違反貪污治罪條例遭到通緝。消息曝光後，調查局網站今日凌晨一度塞爆，網友紛紛反映「網站不會動了」、「要等很久捏」。

《聯合新聞網》今日上午實測，雖能成功開啟許芷瑜的通緝網頁，但仍需等待、網頁會「轉圈圈」一陣子才能成功進入頁面。

四叉貓為此特地在臉書發文：「悲報，查詢橘子通緝令的那個調查局網站，公佈不到一小時就爆流量進不去了。恭喜橘子（許芷瑜）成為最多人想朝聖的通緝犯！」，並諷刺因查不到通緝令，「小草又贏」。

網友則回應道「是在幫調查局網頁作壓力測試嗎？」、「一定是調查局被砍網頁的預算！」、「這種熱烈的程度堪比林春生、高天民、陳進興」。