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陸配「好像來自中國就該死」 蘇一峰代曝心聲：台灣現在的氣氛很可怕

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為陸配亞亞涉武統言論限期離境，與丈夫和兒女在登機口擁抱道別。本報資料照片
圖為陸配亞亞涉武統言論限期離境，與丈夫和兒女在登機口擁抱道別。本報資料照片

日前3名陸配發表武統言論先後自行或強制出境，移民署近日發1.2萬份通知書要求陸配3個月內補繳「喪失原籍證明書」，再度引起討論。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，很多陸配早已拿到台灣身分證，放棄中國國籍了，卻常常因為政治因素要被針對炒作。

移民署近日發出1.2萬份通知書，要求陸配跟陸配子女補繳在大陸的除籍證明，引起熱議。陸委會10日公布解套方案，包括赴陸恐有人身安全疑慮、重大傷病、10年來沒去過大陸，以及在大陸出生即返台定居，且主張從未設籍大陸，經主管機關審核確認者。

蘇一峰分享一個案例，一名看護是來台30年的陸配，一直以來認真工作，照顧病房的病人，早就放棄持有中國國籍，才有台灣身分證。對於政府的針對，其實不敢發表什麼意見，怕一說錯話被放大針對，「她們只想好好工作，安心過日子」。

他說，該名陸配覺得台灣現在的氣氛很可怕，「好像她們來自中國就很該死，她們是失根的浮萍」。在網路上叫囂的亞亞輩只是極少數異類，其實更多幾十萬人拿到身分證的陸配，「是像這位大姐一樣認真工作愛惜台灣的身分證，她們也沒有中國身分證可以回去了」。

蘇一峰說，其實醫院的醫護人員都知道，這群陸配看護照顧病人是一等一的用心，照顧的品質是勝過其他看護。

其他網友表示，「非常認同，家人住院時有接受過她們的看護」、「我的中配病人也是，規規矩矩無怨無悔照顧榮民伯伯，結果被查戶口」、「外配是無辜的，被拿來做政治鬥爭的工具真的很可憐，大家都只想要好好生活而已」、「我的好朋友也是嫁到台灣的中配，她在15年前就放棄了中國的家人（因為家人反對她嫁到台灣）、也放棄了中國國籍，她為台灣先生生了兩個孩子，結果現在這個政府這樣對她公平嗎？」

有網友說，「謝謝你幫這些沒辦法發聲的人說話，台灣人不是全部都沒有良知不懂感恩的」、「比起滯留國外不回台灣的人，這些人更像台灣的家人」、「我認識一位嫁來台灣二十年的愛心媽媽，為了照顧流浪貓已經十幾年沒回大陸了。她在台灣做動保，比很多人更愛惜台灣這塊土地」、「去大陸他們給台灣人各種方便，反觀台灣對陸配處處刁難。對岸在收買人心，台灣在燒女巫」、「我也有認識陸配的朋友，人真的很和善，早就把台灣當家了！台灣社會到底怎麼了」。

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