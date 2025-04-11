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京華城案 沈慶京：領1600萬是借款

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，昨提解在押的威京集團主席沈慶京出庭，沈稱提領一六○○萬元是借款，非行賄款。記者許正宏／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，昨提解在押的威京集團主席沈慶京出庭，沈稱提領一六○○萬元是借款，非行賄款。記者許正宏／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，昨提解在押的台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京出庭。應女重申未關說，與檢方均聲請傳喚柯等人作證，合議庭將在本月廿二日前決定准否及排序；沈說，提領一六○○萬元是借款，不是行賄款，聲請傳喚借款人作證。

應曉薇稱，沒有施壓、關說、請託京華城案，更沒有違背職務收賄的權利。沈慶京律師答辯聚焦在沈無法具保停止羈押、沈戒護就醫戒具等，法官許芳瑜說，公務員深怕究責，律師可用「很重」來形容戒具，但不可因行使辯護權對國家機關作這樣的指控。

沈慶京律師蘇振文說，沈戒護就醫受到非人道待遇，四肢被鐵鍊綑綁在病床上，看守所戒護人員以廿公斤手銬、腳鐐綁住沈，沈不是槍擊要犯，應與其他被告享同樣人權。公訴檢察官廖彥鈞說，依看守所施用戒具與施以固定保護及保護室收容管理辦法，腳鐐不得逾二公斤、手銬不得逾零點五公斤，兩者相加最多二點五公斤；檢察官姜長志說，法庭內誇張言論會影響公正審判。

檢方指控沈慶京在帳戶提領現金一六○○萬元並行賄柯文哲一五○○萬元。沈主張傳喚兩名借款人證明是借款，因文件被扣案，借款人是誰還要再查；律師聲請傳喚威京集團前法務宋堃仁、台北市前副市長張景森、媒體人葛樹人作證，合議庭會再評議。

沈慶京律師徐履冰對檢察官去年十二月十三日偵查筆錄以「括號」記錄沈的表情，主張筆錄無證據能力，指檢察官製作筆錄以括號記載沈的表情、眼神、心情，將主觀意識夾雜其間，所以沈拒簽筆錄；沈補充說，當天他發現檢察官記筆錄的方式，請檢察官把括號內的字拿掉，但檢察官拒絕，文件一收就走人。

姜長志未待法官指揮即批沈「你胡說八道」，沈回嗆「你憑什麼說我胡說八道？」、「那一天是你問的嗎？」

姜長志說，檢察官括號內的註記並未和沈的回答混在一起，可分辨何為註記、何為回答，沈可要求檢察官記錄答話，但不能要求檢察官刪掉觀察記錄。

律師 檢察官 沈慶京

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