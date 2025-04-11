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共諜案頻傳…陸委會擬修兩岸條例 管制相關人員赴陸

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
陸委會表示，對於管制相關人員赴陸，以及涉及國安要加強相關安全保護的立法，正在研修兩岸人民關係條例。圖／聯合報系資料照片
陸委會表示，對於管制相關人員赴陸，以及涉及國安要加強相關安全保護的立法，正在研修兩岸人民關係條例。圖／聯合報系資料照片

近日共諜案頻傳，外界及綠委關注是否修法加強政府機構內的忠誠查核與保防機制，陸委會昨表示，對於管制相關人員赴陸，以及涉及國安要加強相關安全保護的立法，正在研修兩岸人民關係條例。此外，賴清德總統提出「賴十七條」的後續修法及法制化，行政院發言人李慧芝說，有合適決策就會向外界報告。

近日傳出總統府諮議、民代助理等涉入共諜案，對於是否研議修法列管中央民代助理為「涉密人員」，陸委會法政處副處長董玉芸昨在行政院會後表示，對於管制有關人員赴陸，以及涉及國安要加強相關安全保護的立法，正研修兩岸人民關係條例。

李慧芝表示，針對個案或政治人物刻意指涉，政院不評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應受到最嚴厲的制裁。

賴清德 陸配

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