德國之聲以央視素材報導台灣國情 外交部：偏離客觀
「德國之聲」以中國官媒「央視」畫面報導台灣民眾對軍演反應，引起議論。外交部今天表示，第一時間已向「德國之聲」表達關切，並對外媒未實地來台採訪、偏離客觀的報導，表示嚴正抗議。
外交部晚間發布新聞稿表示，有關民眾於社群媒體指出，「德國之聲」（DW）新聞報導影片中引用中國官媒「央視」畫面，作為台灣民眾對軍演反應的代表，外交部表示嚴正聲明。
外交部指出，第一時間向「德國之聲」台北辦公室表達關切，並查證相關情況，獲悉該新聞發布者並非駐台記者。DW總部經台北辦公室通報後，確認該報導引用素材不當，已立即刪除該段「央視」畫面，並於報導下方聲明致歉。
外交部強調，一向尊重新聞自由，並歡迎國際媒體派員駐台，深入瞭解台灣國情及掌握台灣民意。對於外媒未實地來台採訪，而不當截用中共官媒素材，偏離客觀公正立場，外交部深感遺憾並表示嚴正抗議。
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