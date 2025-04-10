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不屈服北京壓力 帛琉總統維持對台邦誼：直到死亡將我們分開

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導
帛琉總統惠恕仁。法新社
帛琉總統惠恕仁。法新社

西太平洋島國帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）今天表示，帛琉不會屈服於中國的外交壓力，會繼續做為台灣的盟友，不會輕言改變。

法新社報導，帛琉冒著激怒中國的風險承認台灣，多年以來拒絕改變立場。

惠恕仁在澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）演講時表示：「中國有一個目標，那就是讓我們放棄台灣。但我們希望他們了解到，這是一個主權決定，沒有任何國家告訴我們應該與誰做朋友。」

他說：「我們認為可以用這個原則來看，即一旦結婚，就永遠在一起，直到死亡將我們分開（until death do us part）。」

自2020年當選以來，惠恕仁在帛琉推動擴大美國軍事利益的工作，其中包括正在興建的美國遠程雷達站。鑒於中國升高在台灣海峽的軍事活動，這個雷達站將會是至關重要的早期預警系統。

帛琉並計劃對商業港口部分區段進行疏浚加深，讓美國海軍艦艇更頻繁靠港。

惠恕仁說，這有可能讓帛琉成為箭靶。

不過他告訴羅伊國際政策研究院：「我認為，這正是為何升級港口和機場有其重要性，好讓我們在一旦衝突真正發生時隨時得到保護。」

帛琉 惠恕仁 邦交國

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