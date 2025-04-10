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台灣關係法46周年 AIT：強化關係履行對台承諾

中央社／ 台北10日電
圖為美國在台協會（AIT）駐台北辦事處。圖／取自AIT臉書專頁
圖為美國在台協會（AIT）駐台北辦事處。圖／取自AIT臉書專頁

今天適逢「台灣關係法」46週年，美國在台協會於臉書發文表示，「台灣關係法」確認台灣的戰略重要性，並將美國對印太地區的長期承諾寫入法律，未來將致力強化美台關係，履行對台承諾。

美國在台協會（AIT）於官方臉書頁發文表示，今天是「台灣關係法」（The Taiwan Relations Act）46週年。在1979年4月10日，美國通過「台灣關係法」，確認台灣的戰略重要性，並將美國對印太地區的和平、穩定與繁榮的長期承諾寫入法律。

AIT指出，「台灣關係法」迄今持續作為區域穩定的關鍵支柱，未來美方將繼續在「台灣關係法」的基礎上擴展美台關係，並呈現美國政府與人民在貿易、科技、教育和安全等方面對台灣的廣泛與跨黨派支持。

AIT強調，展望未來，美方致力強化美台關係，推動在安全、經濟、科技等領域的合作及民間交流，履行「台灣關係法」的對台承諾，並為世界的和平繁榮做出貢獻。

AIT的貼文還附上「台灣關係法」第一頁和最後一頁的複印照片。

1978年12月，美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。

AIT 台灣關係法 美國在台協會

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