內政部建登錄系統 宗教團體赴大陸交流鼓勵填時間地點

總統賴清德先前要求內政部應建立宗教團體赴中交流揭露制度。內政部說，已建置兩岸交流資訊登錄及公開系統，供宗教團體赴陸前簡單填報交流時間、地點、目的事由與聯絡人基本資訊等，近期測試完後儘速上線；採鼓勵性質，非強制填報。

賴總統3月召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、針對申請中國證件進行必要清查及管理、建立宗教團體赴中交流揭露制度等。

內政部透過新聞稿表示，昨天召開「第12屆宗教事務諮詢委員會第5次會議」，由於這屆委員任期即將在4月19日結束，也是這屆委員任期內最後一次會議，內政部特別感謝宗教界代表在過去2年大力支持政府各項政策，尤其在推動識詐、阻詐、反詐工作上，公私協力，協助政府面對艱難挑戰。

內政部次長吳堂安指出，日前賴總統針對國安統戰威脅提到，兩岸宗教交流應避免受中國政治干預及產生國家風險，對於部分宗教團體前往大陸進行參香、訪問或法會交流，為保障宗教團體成員交流安全，內政部已建置兩岸交流資訊登錄及公開系統，提供宗教團體在赴陸前簡單填報交流時間、地點、目的事由與聯絡人基本資訊等內容，確保政府在必要時能即時提供協助，將於近期測試完成後儘速上線。

內政部指出，與會的宗教諮詢委員及地方政府人員對於登錄機制都表達肯定與支持，並認為這有助於提升赴陸交流安全保障，讓宗教團體能夠在更安心環境進行兩岸宗教交流；委員也針對登錄機制實務運作提出建議，並期盼宗教界與政府攜手合作，共同維護台灣宗教自由與安全，讓兩岸宗教交流能夠朝向更穩定、互信方向發展。

此外，吳堂安在會中表示，台灣宗教信仰多元共融，是社會帶來穩定與和諧的力量，並成為政府最佳民間夥伴，因此政府也致力於協助宗教團體，解決權益攸關事項。例如推動「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，解決宗教團體不動產借名登記在私人名下所產生的爭議，目前已輔導完成838筆不動產更名登記、2200筆不動產限制登記。

吳堂安說，又如研訂「114年度辦理宗教議題政策補助方案」，期待以政策補助方式，補助宗教團體辦理重大議題研討會及相關公益活動，如宗教法制研議、防災士培訓、性別友善宣導、財務健全講習、公益慈善事業觀摩等。