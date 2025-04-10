貪汙案沈慶京打誇張牌「20公斤」手銬、腳鐐防逃 檢察官回應了

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，今下午提解在押的威京集團主席沈慶京出庭，沈的律師蘇振文稱沈戒護就醫時用「20公斤」的手銬、腳鐐防逃，希望法官能給沈人道對待，公訴檢察官廖彥鈞說，手銬加腳鐐最多2.5公斤，蘇隨後改口。

受命法官許芳瑜表示，公務員也深怕遭究責，法官也會去看守所，認為蘇振文的說法過於武斷，她表示，蘇振文可以「很重」來形容戒具，但不可以因行使辯護權，對國家機關作出這樣的指控。

今天準備程序庭沈慶京委任律師徐履冰、廖威智、蘇振文辯護，檢方派出檢察官姜長志、廖彥鈞、陳思荔論告應戰，有部分焦點聚集在沈的病況、戒護就醫議題上。

蘇振文表示，連續假期期間沈因尿道感染戒護就醫，他本月7日、8日前往律見，發現沈受非人道待遇，沈的手腳四肢被鐵鍊綑綁在病床上，看守所戒護人員以20公斤的手銬、腳鐐綁住沈慶京，盼法官去函看守所給沈人道待遇。

蘇振文說，使用戒具應於合理範圍內「沈慶京能跑去哪裡！」，人權不分老少，沈慶京不是槍擊要犯，應與其他被告應享有同樣的人權。

針對蘇振文的說法，廖彥鈞回擊說，依「看守所施用戒具與施以固定保護及保護室收容管理辦法」，戒具腳鐐使用不得逾2公斤，手銬部分不得逾0.5公近，兩樣相加最多2.5公斤，批蘇振文在空言泛稱。

姜長志則說，辯護人在法庭內發言宜謹慎，因旁聽者有各界人士及記者，所有誇張言論如經報導，會嚴重影響公正審判；姜說，監所對沈或任何被告都一視同仁，尤其沈年紀不小，檢察官、監所人員都會注重沈的健康，沈是有逃亡之虞才再羈押，辯護人不要用個人主觀去影響案件。