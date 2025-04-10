綠委郭國文脫口川普「比女人還女人」 民眾黨團轟歧視女性

民進黨立委郭國文今天脫口說，美國總統川普關稅政策說變就變，「比女人還女人」。民眾黨立法院黨團表示，顯見其根深蒂固地歧視女性，民進黨想要搶婦女票就大談「女力當家」，然而賴政府女性閣員比例最低，也請郭國文說清楚是什麼意思。

立法院財政委員今天邀請中央銀行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲等人提出「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」專題報告，郭國文質詢時脫口川普變來變去「比女人還女人」，隨即致歉沒有歧視之意。

民眾黨立法院黨團在臉書發文，川普說變就變，關稅戰說戰就戰、說停就停，全球股災導致股民慘賠欲哭無淚，如此難以捉摸、只看是否對自身有利，完全不在乎別人死活的性格，竟然被郭國文拿來類比「像女人」，可見是如何根深蒂固地歧視女性，才會把這種不當比喻說得如此順口。

民眾黨團指出，過去民進黨大佬辜寬敏說「穿裙子不能總統」，民進黨立法院黨團總召柯建銘更叫台中市長盧秀燕「趁早回家當媽媽」，民進黨想搶婦女票就大談「女力當家」，然而賴政府女性閣員比例卻是最低，不但對女性缺乏基本尊重，還透過錯誤認知加深刻板印象。

民眾黨團表示，郭國文發現失言後馬上道歉、撇清沒有什麼意思，「但我們還是想請郭委員說清楚：你說川普不穩定，『川普比女人還女人』，這句話到底是什麼意思？」

郭國文稍早受訪時回應，當下脫口而出一句不合時宜的俗語，自己事後已經多次道歉，然而他完全沒有提到「自私自利」，民眾黨團卻刻意曲解僅在乎自身利益。此外，民眾黨全黨聲援前主席柯文哲，然而其過去曾經說過「年輕漂亮的女性適合坐櫃檯」、「台女素顏直接上街嚇人」，甚至多次羞辱監察院長陳菊，至今也從未道歉。

郭國文強調，自己誠心道歉，並且虛心接受外界檢討，但是請民眾黨以同樣的標準檢視柯文哲，「請他為自己對女性造成的傷害道歉。」