氣氛火爆！沈慶京拒簽偵查筆錄 檢察官硬起來嗆「你胡說八道」

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，今下午提解在押的威京集團主席沈慶京出庭，檢辯對偵查筆錄以「括號」記表情針鋒相對。沈與律師認為，檢察官不該主觀記載影響法官心證，檢察官姜長志認沈敘事錯誤，嗆沈「你胡說八道。」

沈慶京聽聞姜長志的反應之後，認為姜並不是偵訊他的人，立刻回嗆「你憑什麼說我胡說八道？」質疑姜「那一天是你問的嗎？」法庭氣氛一度火爆。

法官許芳瑜今天召開沈慶京的準備程序庭，沈委任律師徐履冰、廖威智、蘇振文辯護，檢方派出檢察官姜長志、廖彥鈞、陳思荔應戰。

沈慶京一開庭即主張關押太久。沈說，羈押期間他不得不看醫生，一天看好幾次，今天本來還應住院，但一定要辦出院出庭，昨天他第7次全身發抖凌晨才止住；沈說，他年紀長，記憶力或許衰退，但邏輯還是可以，要出庭告訴法官想聲請傳喚的證人。

徐履冰主張，京華城案起訴前的2024年12月13日偵查筆錄無證據能力，因為檢察官在沈慶京回答問題的後方，以「括號」記載沈的表情、眼神、心情，將檢方的主觀意識夾雜在筆錄中，當時，他和原委任律師越方如、胡原龍認為不妥，沈要求刪除括號內文字不成才拒簽筆錄。

沈慶京補充說，當天他特別敏感，發現檢察官記錄方式後，請檢察官把括號內的字拿掉，但檢察官拒絕，文件一收就走人。

姜長志聽到「文件一收就走人」這句話，突然發聲「你胡說八道」，姜說，偵查檢察官會翔實記錄的原因，是沈慶京一再表示身體不好，才會邊問邊注意記下當時的情況，再以文字記錄供後續強制處分的判斷，另以括號註明沈的身體反應。

姜長志說，檢察官於括號內的註記並未和沈的應訊回答混在一起，可清楚分辨何為註記、何為回答，沈可以要求檢察官記下答話，但不能要求檢察官刪掉觀察紀錄，如還要爭執，可請法院勘驗偵查光碟。

關於沈慶京訴諸身體因素不佳等，許芳瑜表示，保外醫治是在非常極端下才會准允，下次如果沈慶京認為不適合出庭，可合法向法院請假，請辯護人代為行使被告訴訟權益，或由律師代為詰問證人即可。

檢方起訴沈慶京企圖永久享有京華城購物中心12萬平方公尺樓地板面積，2017年至2019年行賄應曉薇及其助理吳順民，應曉薇於是為京華城案陳情、施壓市府公務員，沈交付應曉薇600萬元、交付應的助理吳順民185萬元賄賂。

應曉薇、吳順民2020年、2021年要求北市府將京華城案送入都委會，見申請都更容積獎勵適法性有問題時，陸續拜託前副市長彭振聲放水，除帶沈慶京出席都委會發言，也致電市長室追問簽呈進度，或以電話責問公務員、責罵都委會公務員，沈慶京於是再交付應4500萬元賄賂、交付吳順民123萬5484元。