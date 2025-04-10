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共諜案頻傳 陸委會研議修兩岸條例管制人員赴陸

中央社／ 台北10日電

近日共諜案頻傳，各界關注是否修法，將中央民代助理列為涉及國家機密人員。陸委會今天表示，對於管制相關人員赴陸，以及涉及國安要加強相關安全保護的立法，正研修兩岸人民關係條例。

近日傳出總統府諮議、民代助理等涉入共諜案，媒體關注政府未來如何加強忠誠查核、補強保防機制，是否研議修法列管中央民代助理為「涉密人員」。陸委會法政處副處長董玉芸今天出席政院會後記者會時表示，對於管制有關人員赴陸，以及涉及國安要加強相關安全保護的立法，正研修兩岸人民關係條例。

根據國家機密保護法，涉及國家機密人員指的是國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員，以及上述兩類退離職或移交國家機密未滿3年的人員若要出境，應經其（原）服務機關或委託機關首長或其授權之人核准。

行政院發言人李慧芝也透過文字說明表示，針對個案或政治人物的刻意指涉，政院不進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。

李慧芝說，有鑒於中國對台滲透、統戰日趨嚴重，行政院已依照賴總統3月召開的國安高層會議決議，就國安17項因應策略召開會議討論相關議題，對於涉及修法及強化國安法制的層面，行政團隊也會與國安團隊持續蒐整各國做法並彙集學者專家意見，儘速研議相關法制規範，為國安議題樹立典章制度，也呼籲不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。

修法 國安法

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