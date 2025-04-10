快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

立陶宛稱台立合作未達預期 友台小組主席盼持續互信

中央社／ 維爾紐斯10日專電

立陶宛總理帕魯克斯日前評論，台灣與立陶宛關係處於「凍結」狀態，合作成果未如預期。對此，立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦表示，台立在非經濟層面的合作也很重要，尚未落實的經濟合作案不應影響雙方互信。

帕魯克斯（Gintautas Paluckas）近日在立陶宛媒體Delfi節目中指出，立陶宛對台合作的期待尚未兌現，導致雙邊關係陷入停滯。

對此，巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）接受中央社書面訪問表示，立陶宛與台灣之間的關係是多層面的。他指出兩國在政治、機構、文化、教育和經濟等領域都有合作，而前4個領域的合作已經相當成熟。

巴洛諾瓦表示，兩國的大學與文化機構有密切交流，並在各機構之間積極分享專業知識與技能。

他指出，「立陶宛與台灣的鄰國（俄羅斯與中國）具有侵略性，質疑台立的存在正當性，他們正結盟形成更緊密的關係，並向彼此學習」，因此他認為在台立兩國同樣面臨著假訊息、境外勢力干預，甚至軍事威脅等類似挑戰的情況下，這樣的資訊交流與合作尤其重要。

針對兩國的關係停滯的評論，巴洛諾瓦解釋帕魯克斯指的主要是經濟方面的合作。

他表示，立陶宛長期受到俄羅斯的威脅，自從駐立陶宛台灣代表處設立以來，立陶宛也承受來自中國的巨大壓力，包括非正式的次級制裁。中國曾威脅大型跨國企業，若產品含有立陶宛製的零件，將被拒於中國市場之外，這進一步削弱立陶宛的投資吸引力，讓許多投資者卻步。

巴洛諾瓦指出，儘管台立企業之間進行了許多會議，也有計畫投資立陶宛或成立合資企業，但至今尚未出現具實質意義的具體成果，這是帕魯克斯形容台立合作陷入停滯的主因。

他強調：「確保這些尚未完成的合作項目與投資不影響兩國間的信任，是一件非常重要的事。」

此外，巴洛諾瓦表示他理解台灣是市場經濟體，政府不可能像中國一樣直接命令企業投資特定國家，但他認為立陶宛仍是值得台灣商界考慮的夥伴。

巴洛諾瓦補充說，歐盟正規劃對國防及競爭力領域進行重大投資，而立陶宛可成為台灣企業進軍歐盟這個全球第3大經濟體的跳板，立陶宛政府也已準備好提供全力支援。

立陶宛 關係

延伸閱讀

美軍裝甲車墜入立陶宛沼澤 最後1名官兵遺體尋獲

美軍裝甲車墜立陶宛沼澤確認3死 仍有1人失蹤待尋

美軍4士兵在立陶宛訓練喪命 疑車輛掉入沼澤中

立陶宛延長制裁俄羅斯 執政聯盟內部有雜音

相關新聞

誣指外交部專員是共諜還洩個資 徐巧芯為烏龍爆料致歉

國民黨立委徐巧芯昨（9日）在立法院外交及國防委員會爆料指外交部一名何姓職員涉共諜案，並在質詢時放上該員照片及個資，外交部...

綠委郭國文脫口川普「比女人還女人」 民眾黨團轟歧視女性

民進黨立委郭國文今天脫口說，美國總統川普關稅政策說變就變，「比女人還女人」。民眾黨立法院黨團表示，顯見其根深蒂固地歧視女...

氣氛火爆！沈慶京拒簽偵查筆錄 檢察官硬起來嗆「你胡說八道」

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，今下午提解在押的威京集團主席沈慶京出庭，檢辯對偵查筆錄以「括號」記表情針鋒...

【重磅快評】胡謅勝老柯 張惇涵把總統府變造謠中心

民進黨當家每日一鬧？總統府副秘書長張惇涵受訪談川普關稅風暴，竟扯旅費被刪，「如果要去美國談判怎麼辦？」；不僅惹來在野反彈...

艱苦人條款初審過關 28萬中低收戶免收火化場、骨灰存放費

朝野立委提案修殯葬管理條例第21條之1條文修正草案，擬將中低收入戶納入「艱苦人條款」適用對象，並授權地方政府針對家庭困頓...

張惇涵稱藍以差旅費「刪除未遂」掩飾 國民黨：造謠死不認

總統府副祕書長張惇涵和國民黨立委陳玉珍針對中小企業相關預算隔空互嗆，張更批陳試圖以「刪除未遂」來掩飾不曾發生。國民黨今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。