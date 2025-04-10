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立委批工會法草案未保障結社自由 勞動部允再溝通

中央社／ 台北10日電

立法院今天召開工會法修法公聽會，在野黨立委批評，行政院版的工會法修正草案未保障勞工結社自由權，根本是把毒藥變處方箋，應懸崖勒馬。勞動部強調，絕不會站在資方角度想事情，各方指教將再多溝通。

現行工會法施行細則明定，工會法中的「廠場」，是指有獨立人事、預算會計，得依法辦理工廠登記、公司登記、營業登記或商業登記的工作場所，並明定人事、預算及會計條件。不過憲法法庭民國112年憲判字第7號指出，工會法施行細則中的廠場定義與條件，雖無違反比例原則，惟不符法律保留原則，至遲於判決宣示日起屆滿2年時失其效力。

為符合憲法法庭判決意旨、完善工會法規範，行政院會3月13日通過工會法修正草案，除了將廠場規定納入，也將廠場工會籌組要件中的「單獨設立會計單位」，改為「設置會計單位」，並增列專責會計人員，增加籌組要件彈性。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「工會法修法及廠場工會設立權益制度」公聽會，邀集政府部門、立委及專家學者討論。

台灣電力工會理事長吳有彬表示，廠場定義應要明確，不宜各自解讀，複數工會易導致意見分歧，更難與雇主協商，且複數工會易導致勞資溝通效能低下，影響員工權益；若企業內部小工會林立導致「勞勞相爭」，美其名是結社自由，實質是難以使勞工行使團結權，團體形同一盤散沙。

民進黨立委林月琴表示，這次修法勞動部將施行細則文字直接搬到母法，應考慮公司與營業登記、獨立人事預算、會計單位並列為資格要件，這是否為合適限制；其次，若是不對外營業的單位如廚房，是否需要成立工會，也是考量點。

民眾黨立委陳昭姿指出，憲法法庭判決中附上的國家人權委員會報告，清楚提到工會法施行細則中廠場工會的要件，與國際勞工組織公約中保障勞工結社自由權利不符，將造成勞工受政府、雇主不當限制；憲判中也有大法官提出不同意見書，並預測若工會法直接沿用施行細則，將打壓台灣工會發展。

陳昭姿指出，但行政院送出的工會法修正草案，不僅違背人權會報告，還將施行細則文字直接搬到母法交差，行政院應懸崖勒馬，撤回離譜修法。

國民黨立委陳菁徽則批評，勞動部提出修正草案具高度爭議，從施行細則升級進正式法律，這不是修法，而是把毒藥變處方箋，根本是法律的修惡。

勞運人士毛振飛表示，勞動部修法過程沒有傾聽基層聲音，他一路走來看到許多大型的國營事業工會像是「惡霸」，占有很多地方發言權，但底下的員工發生問題申訴無門，得找地方產業工會、立委陳情，希望工會法修法後能讓工會團結。

勞動部次長陳明仁表示，今天各界發言都是為勞工權益出發，勞動部深表尊敬，每個人的指教反映出勞動部努力不夠，將來會再舉辦公聽會與各界溝通。不過他強調，勞動部作為勞動主管機關，絕不會站在資方角度想事情，若沒有與資方適度溝通，到最後可能弄到關係惡劣，勞工恐是受害對象。

陳明仁表示，憲法法庭很明確提到工會法施行細則可行，但違反法律保留原則，也因此勞動部優先將法律秩序帶進母法，至於各方指教沒有對錯問題，值得進一步討論。

修法 勞動部 憲法法庭

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