【重磅快評】胡謅勝老柯 張惇涵把總統府變造謠中心

民進黨當家每日一鬧？總統府副秘書長張惇涵受訪談川普關稅風暴，竟扯旅費被刪，「如果要去美國談判怎麼辦？」；不僅惹來在野反彈，連自家閣員都不敢呼應此說法，外交部長林佳龍被問到還能赴美？他說「目前還可以」，農業部長陳駿季也說因應美國關稅和旅費被刪沒有直接關係。張惇涵不覺耳根發熱嗎？

張惇涵是總統府首席化妝師，總在重要事件中出面受訪，談話內容不僅傳達高層想法，也被外界放大解讀。川普關稅風暴壓境，昨天受訪被問到有人要求總統抗美、禁止台積電赴美投資等議題時，他矛頭指向藍白，點名藍委陳玉珍、林思銘提案刪除中小企業新創科技運用計畫2億及中小企業發展8.1億，民眾黨團也統刪旅費，現在如果要去美國談判怎麼辦？

張惇涵砲火四射，再提賴清德邀集院際協商時說的「菩薩畏因，眾生畏果」，要大家搞清楚因果關係，如果不理性刪除或凍結預算，最後因果輪迴，辛苦的是台灣產業及人民。張惇涵的意圖很簡單，就是要把關稅風暴這筆帳算在藍白頭上，但川普主要對手是中國大陸，根本不在乎盟友死活，張惇涵胡謅不輸柯建銘說川普也搞大罷免，簡直把民眾當傻子。

結果藍白很快反撲，藍委陳玉珍澄清，張惇涵所說提案，經經濟部中小及新創企業署說明後均撤案，根本連表決都沒有，扶植中小企業的預算一毛未刪；張惇涵猶不認錯，試圖再用「刪除未遂」硬拗，只是坐實總統府變造謠中心，民眾看不懂什麼是「刪除未遂」，但「造謠既遂」是再清楚不過了。

至於旅費統刪真的就讓官員無法出國談判了嗎？民眾黨痛批張惇涵的說法無恥，將政府無能應對關稅衝擊的責任推給在野黨刪預算，「都什麼時候了？還在裝瘋賣傻哭窮？」。

倒是林佳龍、陳鮻季不敢裝瘋賣傻哭窮，林在立法院受訪時表示，部分赴美旅費被刪除，當然會有影響，但不是全刪，外交部會重新調配；問到還能赴美嗎？他說，「目前還可以」。林說得委婉，卻間接證實張惇涵裝瘋賣傻哭窮；陳駿季是事務官出身，說話直接，媒體追問是否有因為旅費被刪受到衝擊？陳表示，因應美國關稅提高會去爭取特別額度預算，跟總預算旅費被刪沒有直接的關係，幾乎是和張惇涵唱反調。

民意機關審預算，官員旅費被刪是常有的事，民進黨在野時，刪官員旅費也是家常便飯，業務運作從來不曾因此就停擺，何況並非全刪；張惇涵貴為總統府副秘書長，卻拿這事來攻擊在野，不僅無助解決關稅風暴，也讓朝野共赴國難增添阻力。

更嚴重的是，如果張惇涵的表述是傳達賴清德想法，只是向國人坦承賴政府無力應對關稅風暴，只能任川普宰割，更惡劣的是，賴清德還想藉此操作大罷免，多賺一點政治紅利。立委刪旅費的金額小到上不了檯面，張惇涵一張嘴巴可把羽毛變天鵝，一毛未刪的預算能說成「刪除未遂」，也就不足為奇了。