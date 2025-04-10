艱苦人條款初審過關 28萬中低收戶免收火化場、骨灰存放費

朝野立委提案修殯葬管理條例第21條之1條文修正草案，擬將中低收入戶納入「艱苦人條款」適用對象，並授權地方政府針對家庭困頓或有緊急危難事由者，能給予免收費用協助。立法院內政委員會今短短25分鐘審查完竣，初審通過火化場、骨灰（骸）存放設施免收使用管理相關費用。

「艱苦人條款」是指低收入戶過世後，可免費使用公立殯葬設施火化及納骨塔，同是弱勢家庭的中低收入戶卻被排除。國民黨立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄、羅廷瑋，以及民進黨立委劉建國、伍麗華等人提案修正殯葬管理條例第21條之1條文，盼擴大至中低收入戶，估計全國將有28多萬名中低收入戶，可減清經濟負擔。

內政部常務次長吳堂安表示，去年10月底邀集衛福部、財政部等相關部會以及直轄各縣市政府，大多數都有訂中低收入戶減免方案，如果沒有訂定者，就以急難救助處理，執行上無相當困難。

吳堂安舉例，台北市、新北、桃園、台中對於中央補助部分並沒有意見，也無需中央來辦理補助；至於希望中央補助的部分，主要是針對若有收受外縣市需進納骨塔或相關處理，則盼增加相關費用。至去年10月開會後，各縣市政府多數表達執行上無困難，以今年為例，年度統籌分配款跟一般補助款都大幅增加，地方政府可就自治權責來自行吸收相關增加費用。

內政委員會輪值召委、國民黨立委牛煦庭表示，經內政部跟地方縣市政府溝通，財劃法通過後，地方有餘裕可處理，今經各黨協商後，殯葬管理條例第21條之1修正為，各直轄市、縣（市）政府列冊之低收入戶、中低收入戶，使用直轄市、縣（市）或鄉（鎮、市）所經營或委託民間經營、代理、代管之下列公立殯葬設施，免收使用管理相關費用為火化場；骨灰（骸）存放設施。

牛煦庭表示，至於相關經費由內政部協調相關部會及地方政府辦理，殯葬管理條例21條之1併案審查完竣，將提報立法院會討論，不需經過黨團協商。