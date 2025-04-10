立委關切對美公眾溝通 外交部：預算遭刪執行困難

美國民調顯示，民眾對特定議題會因為政黨傾向出現意見分歧，立委關切外交部對外溝通策略為何。外交部政次陳明祺今天說，與各國各黨派都有接觸，但在完全沒有預算的情況下，外館的公眾溝通、形象形塑工作非常困難。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」，並備質詢。

外委會召委沈伯洋指出，美國近期針對援助烏克蘭、北約組織（NATO）的態度等議題進行民調，發現共和黨支持者和民主黨支持者的態度分歧。而台灣政府強調外交的溝通交流，外交部在智庫溝通、組織部分越做越好，但公眾溝通主力也應是外交部。

沈伯洋關切，世界各國民眾對特定議題的意見會受到政黨影響，在台灣也是如此，目前外交部對於各國不同黨派的溝通策略如何分頭並進。

陳明祺答詢時表示，外交部與各國不同黨派都有接觸，與執政黨難免會有更多互動，但也不偏廢在野黨。

陳明祺話鋒一轉說，外交部目前在公眾溝通、形象形塑遇到很大問題，就是立法院凍刪外交部相關預算，在完全沒有預算的情況下，外館相關工作非常困難，尤其在外交拓展有窒礙難行的地方。沈伯洋在一旁補充，「部分預算還刪到負數。」

陳明祺說，希望能夠加強跟各國民眾的溝通，但立法院刪減預算讓執行上非常困難。

沈伯洋強調，這是他擔心的事。人民態度一轉變，政治人物也必須跟著做，而公眾溝通很需要媒宣相關的費用。

此外，民進黨立委陳冠廷引用美國智庫「美國企業研究所」（AEI）分析指美國對台關稅不應是32%，第一時間替台灣說話，相信美國總統川普（Donald Trump）因此暫緩實施對等關稅。

陳冠廷指出，與智庫的合作以及智庫輿論影響力，都有重要性，而關稅政策每天都有變化，政府必須掌握話語權。外交部應對親近共和黨的智庫有更完善說詞，透過全面性管道營造對台有利輿論環境，台灣才能爭取更多外交籌碼。

對此，陳明祺表示「完全同意」，台灣跟AEI、傳統基金會（Heritage Foundation）等智庫，都有非常密切的關係。