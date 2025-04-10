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誣指外交部專員是共諜還洩個資 徐巧芯為烏龍爆料致歉

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯昨（9日）在立法院外交及國防委員會爆料指外交部一名何姓職員涉共諜案，並在質詢時放上該員照片及個資，外交部否認；徐巧芯今在委員會向外交部、該職員及其家人致歉，她在場外接受媒體採訪時兩度鞠躬致歉。

徐巧芯昨質詢爆料，有一個何姓助理涉嫌共諜案被調查，何姓助理是新境界文化基金會幕僚、外交部北美司專員，有綠營背景也有公務員身分，甚至傳出是吳釗燮秘書；林佳龍昨下午否認，指可能是名字很像，但不是外交部北美司同仁遭調查。

徐巧芯昨天在臉書致歉，今天在委員會質詢開場時表示，調查過程中，外交部剛好有兩位同名同姓之人，導致誤植一位常任文官的照片，她要向外交部、該常任文官何先生及其家人表達歉意，她希望國安局針對另外一件案子調查到水落石出。

共諜 外交部 徐巧芯

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