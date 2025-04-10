張惇涵稱藍以差旅費「刪除未遂」掩飾 國民黨：造謠死不認

總統府副祕書長張惇涵和國民黨立委陳玉珍針對中小企業相關預算隔空互嗆，張更批陳試圖以「刪除未遂」來掩飾不曾發生。國民黨今天反批，扶植中小企業預算均沒刪，總統府造謠死不認錯，請賴總統翻譯什麼叫刪除未遂？

國民黨表示，面對對美關稅的動盪，令人意想不到的是，賴總統的總統府竟然花費時間帶頭造謠，張惇涵造謠「扶植中小企業預算」、「對美談判旅費」被刪除一事，均被事實一一打臉，而讓全國人看傻眼的是，張惇涵竟還死不認錯，國民黨必須恭請賴總統翻譯什麼叫刪除未遂？

國民黨指出，我國預算監督過程，刪除就是刪除，凍結就是凍結，既然事實上「扶植中小企業預算」、「對美談判旅費」均未被刪除，那麼唯一可以確定的是代表總統府「造謠既遂」，難道對於賴總統而言，造謠攻擊在野黨，比認真處理關稅問題還重要嗎？

國民黨表示，立法院監督討論預算過程本就應當可受開放性討論，根據實際需求調整，若要按照賴總統所謂的「刪除未遂」的邏輯，民進黨立院黨團總召柯建銘過去也曾對預算審議進行大撤案，內容包括提高預算的提案，民進黨立委編列預算但未成功，也算「浮編未遂」？

國民黨指出，2017年賴總統曾於台南市議會備詢聲稱「親中愛台」，難道按造張惇涵的邏輯，賴總統與聯電創辦人曹興誠之流一樣是「親中未遂」？

國民黨強調，中小企業新創企業科技運用計畫預算，並未刪除一毛錢；中小企業發展預算，並未刪除一毛錢；經濟部撥補中小企業發展基金約21億元，並未刪除一毛錢；中小及新創企業發展補助預算，並未凍結一毛錢；民進黨立委賴瑞隆爆料國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍赴美溝通，可見赴美旅費未受影響。

國民黨呼籲賴總統，應當團結國人的力量，而不是持續製造朝野衝突，掩蓋自己的施政無能。