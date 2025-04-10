總統提投資脫中入北 吳思瑤：長期經貿布局政策方向

總統賴清德提出投資「脫中入北」等論述，引發熱議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這是賴總統長期的經貿國際布局政策方向，各界都可以討論，而賴總統所做的任何國家戰略主張，是奠基於綜合研判，且是有效的因應策略與作為。

兼任民進黨主席的總統賴清德9日指出，過去說台積電在台灣，才有矽盾可保台，但全球北方民主國家都想爭取優秀台商，投資「脫中入北」能以自身經濟實力立足台灣、布局全球；台灣應利用每一次地緣政治經濟變動時刻，推動適合國家發展的方向，轉危為安。

針對賴總統的投資「脫中入北」主張引發外界討論或質疑，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，這是賴總統長期的經貿、國際布局政策方向，各界都可以評論、討論賴總統的策略，是否100分還是能否符合未來局勢。

吳思瑤說，賴總統所做的任何國家戰略主張，必然是奠基於行政團隊對於國際局勢的綜合研判、合理評估，且是有效因應的策略與作為，也堅信賴總統所說台灣+1，要一起抵抗中國的紅色供應鏈、聯合民主同盟國家創造非紅供應鏈，且善用台灣經貿實力、半導體優勢等，這些都必然是正確作為。

吳思瑤指出，若外界質疑賴總統的戰略主張，可以理性探討，但各界也要好好想想，國民黨主席朱立倫說要擁抱中國、中廣前董事長趙少康說要引進中資，到底誰為台灣好、誰在害台灣。

此外，美國總統川普原本對多國加徵11%至50%懲罰性對等關稅措施9日起開始實施，但他今天凌晨宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判、未採取報復行動，他已授權對多國相關措施暫停實施90天，期間僅實行10%對等關稅，不過對中國徵收關稅將即刻提高至125%。

媒體詢問，民進黨立法院黨團總召柯建銘曾在川普宣布關稅政策前，受訪提及關稅頂多課10%，當時引發討論，如今川普宣布多國關稅暫時降至10%，很多網友稱柯建銘神預言。

吳思瑤表示，先知總是寂寞的，柯建銘很多的政治預測或主張，也許不是社會都買單或是萬事都100分，但柯建銘是奠基於愛台灣、為台灣好的基礎上，也奠基其多年政治經驗、政策深度等。

另外，基北北桃4市首長9日齊聚商討如何因應美國對台課徵32%關稅。吳思瑤說，如果有端出更好的政策方案，中央政府絕對能廣納，倘若有建設性、正向的政策作為，也可以透過行政院會提出，現在也並非刷存在感、互別苗頭的時後，中央一定會全力穩定經濟。