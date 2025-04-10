快訊

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格

川普125%重磅關稅逼中國讓步，危機還在後頭？

總統提投資脫中入北 吳思瑤：長期經貿布局政策方向

中央社／ 台北10日電

總統賴清德提出投資「脫中入北」等論述，引發熱議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這是賴總統長期的經貿國際布局政策方向，各界都可以討論，而賴總統所做的任何國家戰略主張，是奠基於綜合研判，且是有效的因應策略與作為。

兼任民進黨主席的總統賴清德9日指出，過去說台積電在台灣，才有矽盾可保台，但全球北方民主國家都想爭取優秀台商，投資「脫中入北」能以自身經濟實力立足台灣、布局全球；台灣應利用每一次地緣政治經濟變動時刻，推動適合國家發展的方向，轉危為安。

針對賴總統的投資「脫中入北」主張引發外界討論或質疑，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，這是賴總統長期的經貿、國際布局政策方向，各界都可以評論、討論賴總統的策略，是否100分還是能否符合未來局勢。

吳思瑤說，賴總統所做的任何國家戰略主張，必然是奠基於行政團隊對於國際局勢的綜合研判、合理評估，且是有效因應的策略與作為，也堅信賴總統所說台灣+1，要一起抵抗中國的紅色供應鏈、聯合民主同盟國家創造非紅供應鏈，且善用台灣經貿實力、半導體優勢等，這些都必然是正確作為。

吳思瑤指出，若外界質疑賴總統的戰略主張，可以理性探討，但各界也要好好想想，國民黨主席朱立倫說要擁抱中國、中廣前董事長趙少康說要引進中資，到底誰為台灣好、誰在害台灣。

此外，美國總統川普原本對多國加徵11%至50%懲罰性對等關稅措施9日起開始實施，但他今天凌晨宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判、未採取報復行動，他已授權對多國相關措施暫停實施90天，期間僅實行10%對等關稅，不過對中國徵收關稅將即刻提高至125%。

媒體詢問，民進黨立法院黨團總召柯建銘曾在川普宣布關稅政策前，受訪提及關稅頂多課10%，當時引發討論，如今川普宣布多國關稅暫時降至10%，很多網友稱柯建銘神預言。

吳思瑤表示，先知總是寂寞的，柯建銘很多的政治預測或主張，也許不是社會都買單或是萬事都100分，但柯建銘是奠基於愛台灣、為台灣好的基礎上，也奠基其多年政治經驗、政策深度等。

另外，基北北桃4市首長9日齊聚商討如何因應美國對台課徵32%關稅。吳思瑤說，如果有端出更好的政策方案，中央政府絕對能廣納，倘若有建設性、正向的政策作為，也可以透過行政院會提出，現在也並非刷存在感、互別苗頭的時後，中央一定會全力穩定經濟。

吳思瑤 柯建銘

延伸閱讀

柯建銘10％歪打正著 吳思瑤：先知總是寂寞

柯建銘神預測川普關稅？許宇甄酸：當特使赴美談判

趙少康提停止對美投資 吳思瑤：國民黨人再次選錯邊

柯建銘發言拖半天！朝野協商達共識 卓榮泰周五立院關稅報告

相關新聞

智慧科技輔具租賃明年中上路 衛福部補助3年最多6萬元

我國即將邁入超高齡社會，衛福部次長呂建德指出，長照3.0預計明年開始實施，照顧是人力密集產業，同時面臨缺工危機，提升輔具...

民進黨面對經濟國難之際 滿腦子仍想著大罷免

美國總統川普祭出對等關稅政策，團隊一再稱不可能延期實施，但才剛上路，就突然按下90天暫停鍵，理由是75國希望進行談判，在此期間先維持10%關稅稅率，唯獨中國大陸例外，關稅提高至125%。 戲劇性轉折，美股四大指數強彈，台灣看似也有機會喘口氣，但善變的川普，向來難以預測，從民進黨因應川普政府關稅政策反應慢半拍在先，資訊不夠公開在後，嚴重損及政府公信力，和國人對政府信心。

【即時短評】還在重押天秤的一端 賴清德是不敢認清還是不能認清？

美國總統川普宣布對台灣等多國實施的對等關稅暫時調降至10%，為期90日，但針對中國商品的關稅大幅提高至125%，許多民進...

因應關稅挑戰 黃偉哲在院會建言：關注中國在海外與台灣產業競爭

台南市長黃偉哲今天出席行政院會，會後表示，院會氣氛融洽，中央與地方都有共識共體時艱，行政院也積極聽取地方良善的建議，協助...

賴清德喜喊台灣「脫中入北」 陳玉珍：真要一味跪美？

美國總統川普宣布對等關稅，在台灣時間10日宣布對75國暫緩實施關稅90天。賴清德總統昨表示台灣要「脫中入北」。國民黨立委...

柯建銘「異言堂」讓政壇看傻 最無奈的恐怕是吳思瑤

民進黨立院黨團總召柯建銘最近一連串的舉止與言論，許多政治圈內的人都有一種「老柯怪怪的」的感覺。這種「感覺」是不忍與感嘆多於冷諷，但最無奈又必須堅持陪老柯常相左右的，恐怕是民進黨團幹事長吳思瑤了。 柯建銘有一顆狡黠的頭腦和擅於政治權謀的心，馬英九執政8年應是老柯政治生涯最巔峰的8年，他領導席次少的不能再少的民進黨立委，在議事攻防上屢屢重挫國會最大黨的國民黨，他甚至藉由「國會自主」的大帽，多次成功反制馬英九的重大政策。那8年柯建銘豪氣干雲，對國民黨完全不是他的對手，讓他非常自滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。