快訊

阿金只是想交朋友！小雞「直接放棄自我」走進嘴裡牠一臉無奈：生的我不要

川普千變萬化各國撓破頭 華郵報告3建議賴清德能跟上？

NBA／太陽輸雷霆確定無緣附加賽！KD也失去年度獎項資格

賴清德喜喊台灣「脫中入北」 陳玉珍：真要一味跪美？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。圖／民進黨提供
賴清德總統。圖／民進黨提供

美國總統川普宣布對等關稅，在台灣時間10日宣布對75國暫緩實施關稅90天。賴清德總統昨表示台灣要「脫中入北」。國民黨立委陳玉珍表示，我國被美國訕笑「跪下」，談判一味討好不會得到好結果，談判要有進有退，把錢用在國富民強不是更好嗎，真要一味的跪嗎？

民進黨中常會昨邀請中央研究院社會所研究員吳介民，以「解放日關稅：解題與方案討論」為題進行專題報告。賴清德表示，因為台灣半導體產業的成熟及佔據重要位置，全球北方國家都想爭取台灣優秀的廠商去投資。過去說，只有台積電在台灣，台灣才有矽盾可保護，但他和吳介民想法比較接近，投資「脫中入北」，這過程是很正面的，台灣終於以自身的經濟實力，得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」，儘管面對變局，台灣會在全球布局中，持續確保自身優勢。

陳玉珍說，在川普宣布90天暫緩的時候，也看到日本、南韓同樣得到了90天的暫緩。日韓沒有把台積電送去，沒有要求其他ICT產業赴美設廠，也沒有跪在那邊被川普恥笑「又有一個國家跪下來」。

陳玉珍表示，中華民國政府是被外國，是被美國恥笑，被公開在社群上恥笑「kneel down」，「我們是整個膝蓋跪下來，我國尊嚴在哪裡，其他國家沒有下跪，一樣取得跟我們一樣的條件， 我們送了台積電，還只是得到跟其他國家一樣的暫緩90天。」

陳玉珍提醒，一味的討好，不等於會得到最好的結果。大家都知道在談判過程中，本來就要有進有退，一味的退，只會被人家予取予求。「如果你對一個女孩子追求非常的熱烈，不但不會發給你好人卡，還會把你當作一個利用對象。所以政府要有智慧，談判過程中不是一味的退。」

陳玉珍提到，退的話對商人來講，尤其對商人的談判家來講，只會覺得還可以要更多，談判要有技巧，尤其是身為最高層的領導，不應該一開始就把自己底牌掀出來，這樣前方打仗的士兵要如何作戰？現在就把牌掀出來，人家就逼到絕境，即便最後談判得到要的，但會失去更多。

陳玉珍指出，現在美國要求五樣東西，前面都做了，美國要求要提高軍購，要求台積電設廠，要求增加採購美國東西，例如天然氣，我方都做了。最後美國要求直接捐錢給美國財政部，乾脆直接說要用搶的，我方只剩沒有直接捐錢給財政部。

陳玉珍強調，如果把這些錢用在我國民生經濟上，讓我國國力更加強韌，讓老百姓生活更加富足，讓我國循環、內需，讓各方面，百姓更有錢來做相關的發展，這不才是國富民強的好方法嗎？真的要一味的跪嗎？

國民黨立委陳玉珍表示，我國被美國訕笑「跪下」，談判一味討好不會得到好結果，談判要有進有退，把錢用在國富民強不是更好嗎，真要一味的跪嗎？圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍表示，我國被美國訕笑「跪下」，談判一味討好不會得到好結果，談判要有進有退，把錢用在國富民強不是更好嗎，真要一味的跪嗎？圖／聯合報資料照片

台積電 美國 陳玉珍

延伸閱讀

柯建銘神預測川普關稅？許宇甄酸：當特使赴美談判

反擊張惇涵無民主素養 陳玉珍：難怪總統府內有共諜

32%關稅暫緩 賴清德發文：擴大對美採購、在美投資

游盈隆引述林肯名言 籲賴清德讓大罷免鬧劇早點落幕

相關新聞

智慧科技輔具租賃明年中上路 衛福部補助3年最多6萬元

我國即將邁入超高齡社會，衛福部次長呂建德指出，長照3.0預計明年開始實施，照顧是人力密集產業，同時面臨缺工危機，提升輔具...

民進黨面對經濟國難之際 滿腦子仍想著大罷免

美國總統川普祭出對等關稅政策，團隊一再稱不可能延期實施，但才剛上路，就突然按下90天暫停鍵，理由是75國希望進行談判，在此期間先維持10%關稅稅率，唯獨中國大陸例外，關稅提高至125%。 戲劇性轉折，美股四大指數強彈，台灣看似也有機會喘口氣，但善變的川普，向來難以預測，從民進黨因應川普政府關稅政策反應慢半拍在先，資訊不夠公開在後，嚴重損及政府公信力，和國人對政府信心。

【即時短評】還在重押天秤的一端 賴清德是不敢認清還是不能認清？

美國總統川普宣布對台灣等多國實施的對等關稅暫時調降至10%，為期90日，但針對中國商品的關稅大幅提高至125%，許多民進...

因應關稅挑戰 黃偉哲在院會建言：關注中國在海外與台灣產業競爭

台南市長黃偉哲今天出席行政院會，會後表示，院會氣氛融洽，中央與地方都有共識共體時艱，行政院也積極聽取地方良善的建議，協助...

賴清德喜喊台灣「脫中入北」 陳玉珍：真要一味跪美？

美國總統川普宣布對等關稅，在台灣時間10日宣布對75國暫緩實施關稅90天。賴清德總統昨表示台灣要「脫中入北」。國民黨立委...

柯建銘「異言堂」讓政壇看傻 最無奈的恐怕是吳思瑤

民進黨立院黨團總召柯建銘最近一連串的舉止與言論，許多政治圈內的人都有一種「老柯怪怪的」的感覺。這種「感覺」是不忍與感嘆多於冷諷，但最無奈又必須堅持陪老柯常相左右的，恐怕是民進黨團幹事長吳思瑤了。 柯建銘有一顆狡黠的頭腦和擅於政治權謀的心，馬英九執政8年應是老柯政治生涯最巔峰的8年，他領導席次少的不能再少的民進黨立委，在議事攻防上屢屢重挫國會最大黨的國民黨，他甚至藉由「國會自主」的大帽，多次成功反制馬英九的重大政策。那8年柯建銘豪氣干雲，對國民黨完全不是他的對手，讓他非常自滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。