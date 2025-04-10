賴清德喜喊台灣「脫中入北」 陳玉珍：真要一味跪美？

美國總統川普宣布對等關稅，在台灣時間10日宣布對75國暫緩實施關稅90天。賴清德總統昨表示台灣要「脫中入北」。國民黨立委陳玉珍表示，我國被美國訕笑「跪下」，談判一味討好不會得到好結果，談判要有進有退，把錢用在國富民強不是更好嗎，真要一味的跪嗎？

民進黨中常會昨邀請中央研究院社會所研究員吳介民，以「解放日關稅：解題與方案討論」為題進行專題報告。賴清德表示，因為台灣半導體產業的成熟及佔據重要位置，全球北方國家都想爭取台灣優秀的廠商去投資。過去說，只有台積電在台灣，台灣才有矽盾可保護，但他和吳介民想法比較接近，投資「脫中入北」，這過程是很正面的，台灣終於以自身的經濟實力，得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」，儘管面對變局，台灣會在全球布局中，持續確保自身優勢。

陳玉珍說，在川普宣布90天暫緩的時候，也看到日本、南韓同樣得到了90天的暫緩。日韓沒有把台積電送去，沒有要求其他ICT產業赴美設廠，也沒有跪在那邊被川普恥笑「又有一個國家跪下來」。

陳玉珍表示，中華民國政府是被外國，是被美國恥笑，被公開在社群上恥笑「kneel down」，「我們是整個膝蓋跪下來，我國尊嚴在哪裡，其他國家沒有下跪，一樣取得跟我們一樣的條件， 我們送了台積電，還只是得到跟其他國家一樣的暫緩90天。」

陳玉珍提醒，一味的討好，不等於會得到最好的結果。大家都知道在談判過程中，本來就要有進有退，一味的退，只會被人家予取予求。「如果你對一個女孩子追求非常的熱烈，不但不會發給你好人卡，還會把你當作一個利用對象。所以政府要有智慧，談判過程中不是一味的退。」

陳玉珍提到，退的話對商人來講，尤其對商人的談判家來講，只會覺得還可以要更多，談判要有技巧，尤其是身為最高層的領導，不應該一開始就把自己底牌掀出來，這樣前方打仗的士兵要如何作戰？現在就把牌掀出來，人家就逼到絕境，即便最後談判得到要的，但會失去更多。

陳玉珍指出，現在美國要求五樣東西，前面都做了，美國要求要提高軍購，要求台積電設廠，要求增加採購美國東西，例如天然氣，我方都做了。最後美國要求直接捐錢給美國財政部，乾脆直接說要用搶的，我方只剩沒有直接捐錢給財政部。