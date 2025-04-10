憂台灣沒藍白支持路怎走？游盈隆籲賴總統推動政黨高峰會

美國總統川普掀關稅戰，台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書以「驚濤駭浪後的台灣下一步」為題表示，台灣當前所面臨的危機與變局，絕不是靠民進黨就能妥善因應，沒有國會藍白多數聯盟的配合與支持，未來的路怎麼走下去？他呼籲，賴清德總統必須登高一呼，推動與促成政黨高峰會，才能轉危為安，開創歷史新局。

游盈隆指出，台灣賴政府面對川普新關稅政策的表現如何？坦白講，在人心極端浮動的此時此刻，政府沒有犯大錯已屬萬幸。賴政府第一時間選擇不採取關稅報復，並且加大對美投資的大政策方向，展現善意，凸顯小國風範是對的；否則，現在早已被列入川普黑名單，這也再次證明，暴虎馮河是不可取的。

游盈隆說，卓內閣48小時內端出一個880億元協助產業因應方案，或許杯水車薪，但至少表示政府還有在做事，人民基本上會歡迎。接下來，賴政府能不能迅速釐清台灣所面對的真實威脅與情境，並具體提出解決問題的對策與方法，是人民最期待的。

游盈隆表示，從某個方面看，賴政府已伸出橄欖枝。4月7日行政院長卓榮泰邀朝野黨團共商國是，就是一個例子，但少一點權謀算計，多一點為國為民的熱血沸騰，會更好。

游盈隆指出，當前國內外政經情勢空前險惡，相關問題不是行政院層級就能解決，必須總統登高一呼，推動與促成政黨高峰會，政治問題政治解決，重建社會共識，才能轉危為安，開創歷史新局。