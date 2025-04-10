反擊張惇涵無民主素養 陳玉珍：難怪總統府內有共諜

總統府副秘書長張惇涵昨日指國民黨立委陳玉珍，刪除經濟部中小及新創企業署預算「未遂」。陳玉珍今早回擊張惇涵沒有求證，沒有民主素養，總統府內有這種高官，難怪出現共諜。

張惇涵昨指陳玉珍等刪減中小企業相關預算為例，稱藍營倒果為因，陳反駁相關案子根本已撤案。張回應，陳自證曾刪預算，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

陳玉珍今早再次強調，她提出提案後，經濟部中小及新創企業署來溝通後就已經撤案，沒有「未遂」問題，因為這個案子連進入表決都沒有，且所謂「未遂」是刑法上概念，張惇涵沒有求證。總統府有這種高官很危險，也沒有民主素養，民代監督政府機關提出疑問，請政府機關來說明，說明後可以接受就撤案，這是預算溝通的方法跟過程，這是民主程序，一點民主素養都沒有，審查預算是殺人放火嗎？

陳玉珍表示，總統府內有這種高官，難怪會出現共諜，總統府不認真不求證，民進黨立委旁邊出共諜，才應該下台。出現共諜，誰負了責？如果這種事情發生在國民黨立委身上，藍委不會被民進黨逼到下台嗎，民進黨是不是要反求諸己。她為國家有這種高官感到很悲哀，國家到底要怎麼前進。

此外，外交部長林佳龍稱，有部分赴美旅費被刪，當然會有影響，但不是全刪，外交部會重新調配。對此，陳玉珍表示，大家都有看到，今年總預算歷年最高，政府是不是要告訴大家「因預算刪除，所以沒辦法做事」？那就下台，換別的黨來執政。之前說沒有能力請手語老師，卻有能力宣講大罷免，能相信嗎？怎麼會有能力要求陸配提供喪失原籍證明？

陳玉珍批，民進黨想做什麼就做什麼，不想做什麼就甩鍋給在野黨，不要把中華民國、台澎金馬人民當作是白痴，不知道為什麼有人會相信。

國民黨立委許宇甄表示，今年預算有史以來最高，如果行政院各部會有認為窒礙難行，需要追加減預算也提出。林佳龍提到旅費被刪，暴露賴政府的無能。