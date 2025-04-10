快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

聽新聞
0:00 / 0:00

反擊張惇涵無民主素養 陳玉珍：難怪總統府內有共諜

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府副秘書長張惇涵昨日指國民黨立委陳玉珍，刪除經濟部中小及新創企業署預算「未遂」。陳玉珍今早回擊張惇涵沒有求證，沒有民主素養，總統府內有這種高官，難怪出現共諜。記者屈彥辰／攝影
總統府副秘書長張惇涵昨日指國民黨立委陳玉珍，刪除經濟部中小及新創企業署預算「未遂」。陳玉珍今早回擊張惇涵沒有求證，沒有民主素養，總統府內有這種高官，難怪出現共諜。記者屈彥辰／攝影

總統府副秘書長張惇涵昨日指國民黨立委陳玉珍，刪除經濟部中小及新創企業署預算「未遂」。陳玉珍今早回擊張惇涵沒有求證，沒有民主素養，總統府內有這種高官，難怪出現共諜。

張惇涵昨指陳玉珍等刪減中小企業相關預算為例，稱藍營倒果為因，陳反駁相關案子根本已撤案。張回應，陳自證曾刪預算，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

陳玉珍今早再次強調，她提出提案後，經濟部中小及新創企業署來溝通後就已經撤案，沒有「未遂」問題，因為這個案子連進入表決都沒有，且所謂「未遂」是刑法上概念，張惇涵沒有求證。總統府有這種高官很危險，也沒有民主素養，民代監督政府機關提出疑問，請政府機關來說明，說明後可以接受就撤案，這是預算溝通的方法跟過程，這是民主程序，一點民主素養都沒有，審查預算是殺人放火嗎？

陳玉珍表示，總統府內有這種高官，難怪會出現共諜，總統府不認真不求證，民進黨立委旁邊出共諜，才應該下台。出現共諜，誰負了責？如果這種事情發生在國民黨立委身上，藍委不會被民進黨逼到下台嗎，民進黨是不是要反求諸己。她為國家有這種高官感到很悲哀，國家到底要怎麼前進。

此外，外交部長林佳龍稱，有部分赴美旅費被刪，當然會有影響，但不是全刪，外交部會重新調配。對此，陳玉珍表示，大家都有看到，今年總預算歷年最高，政府是不是要告訴大家「因預算刪除，所以沒辦法做事」？那就下台，換別的黨來執政。之前說沒有能力請手語老師，卻有能力宣講大罷免，能相信嗎？怎麼會有能力要求陸配提供喪失原籍證明？

陳玉珍批，民進黨想做什麼就做什麼，不想做什麼就甩鍋給在野黨，不要把中華民國、台澎金馬人民當作是白痴，不知道為什麼有人會相信。

國民黨立委許宇甄表示，今年預算有史以來最高，如果行政院各部會有認為窒礙難行，需要追加減預算也提出。林佳龍提到旅費被刪，暴露賴政府的無能。

張惇涵 總統府 陳玉珍

延伸閱讀

反擊陳玉珍 張惇涵：試圖用「刪除未遂」掩飾不曾發生

張惇涵指藍白刪凍支持企業預算 陳玉珍：為大罷免胡說

張惇涵指藍白亂刪凍中小企預算 藍黨團：散播假訊息

張惇涵指赴美談判旅費被藍白凍刪了 國民黨：掩飾執政無能

相關新聞

賴清德喜喊台灣「脫中入北」 陳玉珍：真要一味跪美？

美國總統川普宣布對等關稅，在台灣時間10日宣布對75國暫緩實施關稅90天。賴清德總統昨表示台灣要「脫中入北」。國民黨立委...

柯建銘「異言堂」讓政壇看傻 最無奈的恐怕是吳思瑤

民進黨立院黨團總召柯建銘最近一連串的舉止與言論，許多政治圈內的人都有一種「老柯怪怪的」的感覺。這種「感覺」是不忍與感嘆多於冷諷，但最無奈又必須堅持陪老柯常相左右的，恐怕是民進黨團幹事長吳思瑤了。 柯建銘有一顆狡黠的頭腦和擅於政治權謀的心，馬英九執政8年應是老柯政治生涯最巔峰的8年，他領導席次少的不能再少的民進黨立委，在議事攻防上屢屢重挫國會最大黨的國民黨，他甚至藉由「國會自主」的大帽，多次成功反制馬英九的重大政策。那8年柯建銘豪氣干雲，對國民黨完全不是他的對手，讓他非常自滿。

應曉薇押200天不改其志稱「無權收賄」 檢、辯都要柯文哲作證

台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，上午提解在押的台北市議員應曉薇行準備程序。應女聲請傳喚柯文哲、威京集...

憂台灣沒藍白支持路怎走？游盈隆籲賴總統推動政黨高峰會

美國總統川普掀關稅戰，台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書以「驚濤駭浪後的台灣下一步」為題表示，台灣當前所面臨的危機與變局...

反擊張惇涵無民主素養 陳玉珍：難怪總統府內有共諜

總統府副秘書長張惇涵昨日指國民黨立委陳玉珍，刪除經濟部中小及新創企業署預算「未遂」。陳玉珍今早回擊張惇涵沒有求證，沒有民...

綠黨工涉共諜案 新北藍議員要民進黨全員簽具結自清

民進黨黨工邱世元、黃取榮涉共諜案，遭到民進黨新北市黨部除名，國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、江怡臻今天表示，一系列事件暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。