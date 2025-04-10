綠黨工涉共諜案 新北藍議員要民進黨全員簽具結自清

民進黨黨工邱世元、黃取榮涉共諜案，遭到民進黨新北市黨部除名，國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、江怡臻今天表示，一系列事件暴露民進黨執政下國安漏洞，更凸顯內部管理混亂。陳偉杰說，民進黨黨工竟充斥共諜，原來最應該要簽「我不是共諜」具結聲明來自清的，就是黨部主委蘇巧慧。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，威權中國對民主台灣的滲透無所不在，民進黨政府主動清查，不分黨派背景，只要危害國家安全就繩之以法，「中共是民主的敵人，而國民黨卻是中共的好朋友」。

陳偉杰指出，媒體報導賴清德在中常會竟以研擬救助「經濟困難黨工」作為黨內充斥共諜的回應，把黨內貪財賣國的行為包裝成為生計所困，根本邏輯混亂；進黨最愛攻擊在野黨主張和對岸和平交流，自己卻淪為共諜溫床，如此雙標令人嘆為觀止。

陳偉杰說，原來民進黨多年來不遺餘力抹黑在野黨，每每以「親中」標籤打壓異己，結果芒果乾(亡國感)竟然是自產自銷，這種「作賊喊捉賊」的行徑，不僅暴露其虛偽，更顯現其政治操弄的卑劣。

市議員蔡淑君表示，執政黨標榜「抗中保台」淪為空話，內部的防諜機制形同虛設，地方黨部已成敵方滲透的前哨站，與其搞社會對立，要求在台定居、奉公守法的大陸配偶及二代繳交證明已喪失大陸戶籍的文件，引發大規模民怨，不如全黨先簽「我不是共諜」具結聲明，才更能讓人民安心。

市議員江怡臻表示，民進黨這些共諜身處要職，卻背叛國家、換取私利，蘇巧慧口口聲聲捍衛國安，卻連自家後院都守不住，如何讓人民相信其治理能力，這波共諜案恐怕只是冰山一角，民進黨內部管理鬆散，黨員審查流於形式，給共諜可乘之機，還有多少潛伏的共諜未被揭露，民進黨高層是否知情卻刻意隱瞞，賴清德總統和蘇巧慧主委若真有擔當，應立即下令全面清查黨內，向國人交代真相並道歉。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，威權中國對民主台灣的滲透無所不在，民進黨政府主動清查，不分黨派背景，只要危害國家安全就繩之以法。

高碩呈指出，反觀國民黨親中容共，總在中國打壓台灣時跟中國站在一起，相繼在關鍵時刻組團訪中，向世界宣傳兩岸同屬一個中國的錯誤訊息，與共產黨裡應外合，才是對台灣民主最大的危害。

高碩呈說，有越來越多人看不下去國民黨向中國靠攏，因此在公民團體發起罷免後，許多連署站都有大排長龍的民眾，想要罷免國民黨立委。高碩呈強調，中共是民主的敵人，而國民黨卻是中共的好朋友。