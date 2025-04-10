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立委促中研院了解「脫中入北」 廖俊智：尊重言論自由

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院長廖俊智今赴立法院教育文化委員會業務報告。本報資料照片
中研院長廖俊智今赴立法院教育文化委員會業務報告。本報資料照片

中研院社會所研究員吳介民，日前受邀到民進黨中常會專題報告，提及資本脫離中國後到美國、日本、歐洲等北方國家的「脫中入北」是新趨勢。中研院院長廖俊智今天到立院教委會進行業務報告，立委葛如鈞詢問此事，希望廖俊智能夠了解相關資訊，然後到辦公室來報告。廖俊智表示，必須尊重研究員的言論自由。

葛如鈞表示，希望廖俊智能夠就此一學術研究的中立性與獨立性，了解相關訊息，然後到辦公室報告。廖俊智回應，中研院對於研究員的言論非常尊重，「不管任何言論」；希望中研院研究員能秉持學術自由的方向進行研究。葛如鈞則表示，該名研究員是以一個中研院研究員的身分出現在民進黨中常會、而且有一個「單方面的結論」，但他也理解學術研究應該是自由的，「我們一起來捍衛」。

廖俊智 民進黨

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