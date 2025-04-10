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國際關稅戰台搞罷免戰 蔣萬安：放下對立趕快救經濟

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台北市長蔣萬安列席行政院會，他在會前受訪表示，當國家面對艱鉅挑戰，身為地方政府就是與中央攜手共同合作，他也呼籲台灣此時此刻不能內耗「放下對立，人民最大，趕快救經濟」。記者李人岳／攝影
台北市長蔣萬安列席行政院會，他在會前受訪表示，當國家面對艱鉅挑戰，身為地方政府就是與中央攜手共同合作，他也呼籲台灣此時此刻不能內耗「放下對立，人民最大，趕快救經濟」。記者李人岳／攝影

美國總統川普宣布暫緩對等關稅政策90天，北北桃及高雄等四都市長仍舊列席行政院會。台北市長蔣萬安表示，要將產業界的心聲反映給院長卓榮泰及各部會。蔣萬安強調，台灣此時此刻不能內耗，「放下對立，人民最大，趕快救經濟」，這就是基層民眾的心聲。

美國總統川普推出對等關稅政策，又在上路後宣布對75國暫緩90天，不過今天行政院會仍然依照既定議程，聽取經濟部對880億元產業支持方案提出報告，上午8點多，閣揆卓榮泰等閣員陸續抵達行政院。北北桃及高雄等四都市長也列席院會。

台北市長蔣萬安在會前受訪表示，當國家面對艱鉅挑戰，身為地方政府就是全力與中央攜手共同合作，共同面對，所以他今天來參加行政院會，將前幾天一一拜訪相關產業界，聆聽企業代表的心聲，反映給院長及各部會。

對於基層業者呼籲放下大罷免救台灣，蔣萬安強調，他很早就提過，台灣此時此刻不能內耗，要團結一致；所以應該「放下對立，人民最大，趕快救經濟」，這就是基層民眾的心聲。

行政院會依照既定議程，聽取經濟部對880億元產業支持方案提出報告，閣揆卓榮泰於上午8時許抵達行政院。記者邱德祥／攝影
行政院會依照既定議程，聽取經濟部對880億元產業支持方案提出報告，閣揆卓榮泰於上午8時許抵達行政院。記者邱德祥／攝影

蔣萬安 行政院

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