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京華城案再開庭 應曉薇、沈慶京出庭估仍持無罪答辯

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片

台北地院今天再次開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙案，上午提解在押的台北市議員應曉薇、下午提解威京集團主席沈慶京出庭行準備程序，預計2人仍維持無罪答辯，沈可能再拋健康因素聲請保外醫治。

檢方起訴，沈慶京企圖永久享有京華城購物中心12萬平方公尺樓地板面積，2017年至2019年行賄應曉薇及其助理吳順民，應曉薇於是為京華城案陳情、施壓市府公務員，沈交付應曉薇600萬元、交付應的助理吳順民185萬元賄賂。

應曉薇、吳順民2020年、2021年要求北市府將京華城案送入都委會，見申請都更容積獎勵適法性有問題時，陸續拜託前副市長彭振聲放水，除帶沈慶京出席都委會發言，也致電市長室追問簽呈進度，或以電話責問公務員、責罵都委會公務員，沈慶京於是再交付應4500萬元賄賂、交付吳順民123萬5484元。

此外，沈慶京2022年1月至10月為加速市府核發建造執照，應曉薇、吳順民為鼎越公司召開協調會，沈再交付應曉薇150萬元、交付吳順民55萬元賄賂，總計應曉薇收賄5250萬元，吳順民收賄363萬5484元，沈另行賄柯文哲1710萬元。

台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

吳順民 應曉薇 沈慶京

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