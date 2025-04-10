美暫緩對等關稅 當年「微笑老蕭」蕭萬長赴美談判身影成果受懷念

美國總統川普宣布對台灣課32％高關稅，造成股災，輸美產業震驚不安，行政院宣布副院長鄭麗君組團赴美談判，台灣完成「掛號」，川普又宣布暫緩90天生效；台美談判前，讓外界懷念當年「微笑老蕭」蕭萬長赴美談判身影成果，蕭的故鄉嘉義市議會國民黨團書記張秀華議員，建議行政院談判團拜會蕭萬長，相信蕭定會傾囊相授，談判經驗技巧，為國家爭取最大利益。

去年初嘉市府在博物館舉辦「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」開幕，蕭萬長帶妻子返鄉與市長黃敏惠、總統府資政張博雅等來賓剪綵，特展集結國史館、外交部、嘉大圖書館、台北科大圖書資訊處及蕭萬長辦公室等單位典藏珍貴圖像資料及文物，展場以「一戰成名：詭譎多變國際談判桌」中美斷交，蕭萬長赴美談判爭取永久最惠國待遇照片為重點。

面對當前台灣遭遇美國課高關稅衝擊，讓外界懷念當年「微笑老蕭」蕭萬長赴美談判身影成果。「我是很平凡的人，一生服務公職，做了不凡的事」，蕭萬長去年在開幕說，父親生前教他做人忠厚誠實，做事忍辱負重，他沉默寡言、低調、不善言詞交際，但一生結交許多至親好友，市長黃敏惠費心策畫特展，告訴他為推廣在地文化，讓年輕人認識他，鼓勵青年奮發向上，他才點頭。

1978年底，美國片面宣布中美斷交，那時蕭萬長臨危受命到美國，以2周時間完成談判任務，緊急和美國簽署「中美貿易協定」，確保未來10年台灣經貿蓬勃發展的基礎。蕭萬長代表國家對外貿易談判近百次。媒體報導，每次回國，蕭萬長都因竭盡心力，體重下降，還因休息太少、火氣上升嘴唇潰腫。