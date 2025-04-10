快訊

上午8時31分花蓮卓溪規模4.3地震 最大震度3級

川普關稅引內訌？美國政府陷入迷惑分歧

女星白白深夜發文證實離婚 爆先生4年提4次

防「役」搞怪花招百出 有父親苦等兒子長高再簽志願役

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。圖／新北市民政局提供
兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。圖／新北市民政局提供

新北市近10年來，累計有3萬2551名役男因身高體重體位不合格而免役或僅服12天補充兵，其中高達2萬6516人因體重未達標準免役。為躲避兵役，有役男出奇招「造假」體重，不惜吃瀉藥、喝大量水，甚至在內褲綁鐵片，試圖混過體檢。

新北市民政局兵役徵集科長吳麗玉承辦兵役業務超過30年，被譽為兵役活字典，看過各式各樣的逃避兵役怪招，常讓人哭笑不得。

吳麗玉表示，隨著社會風氣改變，不少年輕人認為當兵是「浪費時間」，或不想過團體生活，於是動歪腦筋。

兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。

許多人視當兵為畏途，仍有家長主張當兵是成為「男子漢」的必要歷練，不當兵是顏面無光的事。

吳麗玉回憶，曾有一名住新北樹林的父親連續3年向民政局陳情，希望兒子能當兵，該名役男在高中畢業時身高僅156公分，未達當時役男最低身高標準157公分，因此免役。

父親表示，他們在家測量身高都有達標，質疑醫院測量儀器有誤。當時該名個案高中剛畢業，民政局只好安慰這名父親「孩子還年輕，身高也許還會長」，2年後，該個案終於達標，完成常備役服役，後來更簽下志願役，讓父親十分欣慰。

吳麗玉呼籲年輕人應理性看待兵役義務，不應為逃避服役而採取不當手段，否則可依妨害兵役治罪條例第三條第四款「毀傷身體或以其他方法變更體位者」得處5年以下有期徒刑。

兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。圖／新北市民政局提供
兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。圖／新北市民政局提供

兵役 役男

延伸閱讀

扁平足10年流失近6千兵源 新北籲中央檢討免役標準

王大陸當兵「表現良好」放假出營！成功嶺門口未見人影　同梯曝他已被專車接走

高雄役男沒收到徵兵通知 遭認定妨害兵役判刑3個月

賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000

相關新聞

還有共諜？ 國安局：不分黨派 偵辦蒐證中

總統府幕僚、民進黨前黨工、立委前助理接連傳出涉共諜案件，國安局長蔡明彥昨天在立法院，面對媒體詢問是否還有掌握類似案件？他...

美暫緩對等關稅 當年「微笑老蕭」蕭萬長赴美談判身影成果受懷念

美國總統川普宣布對台灣課32％高關稅，造成股災，輸美產業震驚不安，行政院宣布副院長鄭麗君組團赴美談判，台灣完成「掛號」，...

防「役」搞怪花招百出 有父親苦等兒子長高再簽志願役

新北市近10年來，累計有3萬2551名役男因身高體重體位不合格而免役或僅服12天補充兵，其中高達2萬6516人因體重未達...

擋公投案推遲總質詢半個月 藍營反而感謝綠營幫了大忙

民進黨立委自3月25日占領立法院議場主席台，當日是為了阻擋院會通過「反廢死」及「反戒嚴」公投主文提案，後續是為了阻擋25日院會議事錄被確認。半個月來在立法院議場前輪值、排班，然而民進黨立法院黨團總召柯建銘4月8日因應關稅衝擊的朝野協商結束後，就向民進黨立委宣布，11日立法院會不再占領主席台。 民進黨派系人士說，民進黨團阻擋逾半個月，柯建銘喊停就停，沒有任何解釋，一切回到原點，倒不如早早放行，還能拿來當相罵本，讓民團拿去當罷藍委二階連署的柴火。國民黨立院人士甚至說，反而要謝謝民進黨立委罷占主席台…

抗告駁回 柯文哲等4人延押2個月

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉貪案，三月二十八日裁定柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗四人...

赴美談判旅費被刪？藍批張惇涵裝瘋賣傻

因應美國對等關稅，國民黨立院黨團總召傅崐萁主張，在野黨刪減的今年度總預算一四三九億元可當振興基底。總統府副秘書長張惇涵昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。