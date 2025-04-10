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赴美談判旅費被刪？藍批張惇涵裝瘋賣傻

聯合報／ 記者王千豪周佑政屈彥辰張曼蘋李成蔭／台北報導
總統府副秘書長張惇涵昨指藍白兩黨刪凍總預算中，也有攸關赴美談判的國外旅費。圖／聯合報系資料照片
總統府副秘書長張惇涵昨指藍白兩黨刪凍總預算中，也有攸關赴美談判的國外旅費。圖／聯合報系資料照片

因應美國對等關稅國民黨立院黨團總召傅崐萁主張，在野黨刪減的今年度總預算一四三九億元可當振興基底。總統府副秘書長張惇涵昨說，朝野要合作，但不要倒果為因。藍白反批張惇涵公然造謠、裝瘋賣傻哭窮。

張惇涵並舉例，國民黨立委陳玉珍等提案刪減中小企業相關預算超過十億元、民眾黨立院黨團也提國外旅費統刪，「現在若要去美國談判怎麼辦？」國民黨團則駁斥，張惇涵指控的部分，在院會三讀預算前不是撤案，就是改為主決議，張如果不知道撤案就是無能，如果早知撤案還公然造謠，就是無恥，立法院公報輕鬆可查詢到的資訊，貴為總統府副秘書長的張惇涵還可以公然說謊，只為大惡罷加火添柴，這個政府真的瘋了。民眾黨團也批評，連總統府副秘都要出來當詐騙集團造謠，是把人民當傻瓜？

至於外國旅費統刪部分，國民黨團書記長王鴻薇表示，旅費方面全部七十萬元，刪除百分之十五約十萬六千元，這樣就說不能去美國談判真的笑死人，再說仍有行政院第二預備金；現在以此理由說不能出國，那談判團隊是要怎麼飛過去？

被點名的陳玉珍也批評張惇涵帶頭散布假訊息，相關案子根本已撤案，卻找機會捅刀，只為了達成大罷免目標。張惇涵回應，陳玉珍自我證實確實提案刪除預算，並試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

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