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抗告駁回 柯文哲等4人延押2個月

聯合報／ 記者王宏舜王聖藜林銘翰／台北報導
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲自4月2日起繼續羈押禁見2月。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲自4月2日起繼續羈押禁見2月。記者陳正興／攝影

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉貪案，三月二十八日裁定柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗四人，自四月二日起再羈押禁見二月。柯文哲、沈慶京、應曉薇抗告，沈並聲請具保停止羈押，台灣高等法院昨裁定駁回。

台北地院今天也將再次開庭審理京華城貪汙案，提解在押的威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇出庭行準備程序，預計二人仍維持無罪答辯，沈可能再拋健康因素不佳，聲請法官准予其保外醫治。

柯文哲、沈慶京、應曉薇被控違反貪汙治罪條例，北院裁定羈押禁見，三人羈押期間將屆，北院訊問後，認為他們犯罪嫌疑重大，且原羈押的原因及必要依然存在，因此裁定延長羈押二月，並禁止接見、通信。

沈慶京聲請具保停止羈押部分，因無刑事訴訟法「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的法定停止羈押事由，北院一併駁回。

三人抗告，高院認為北院裁定並無違誤或不當。高院指出，三人以「犯罪嫌疑並非重大」、「無逃亡之虞」、「無勾串共犯及證人之虞」、「無羈押必要」、「原裁定理由欠備」，或是身體有恙非保外就醫難以痊癒等為由請求撤銷原裁定，但依卷內事證，主張均不足採，因此駁回，且不得再抗告。

民眾黨表示，台灣司法縱放綠色權貴逍遙法外，「該押的落跑、不會跑的卻押好押滿」，這是赤裸裸的司法雙標、濫權濫押。民眾黨及柯文哲辯護律師一再重申，柯文哲絕無逃亡之可能，起訴書所列證人，更在偵查時多次具結作證，也沒有勾串可能；高院駁回抗告，理由模糊不清忽略事實，僅憑一句犯罪嫌疑重大，就要繼續關押柯文哲，這是清算政敵，嚴重侵害司法人權，對比林秉文、鍾文智等重大通緝犯，甚至出現未做裁定就取消電子監控等荒腔走板的重大違失，不斷挑戰司法正義的底線。

司法 柯文哲 沈慶京

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