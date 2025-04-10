還有共諜？ 國安局：不分黨派 偵辦蒐證中

總統府幕僚、民進黨前黨工、立委前助理接連傳出涉共諜案件，國安局長蔡明彥昨天在立法院，面對媒體詢問是否還有掌握類似案件？他表示，只要有違常或違法事態，一定會不分黨派，全面清查，不過，相關的案件有些還在偵辦、蒐證中，不便說明。

調查局長陳白立指出，目前有一三八二個職位要國安查核，但不含國會助理，由於查核過程涉及個人隱私，應該要有法令的依據。

蔡明彥昨率相關情報機關首長赴立法院外交及國防委員會提出業務報指出，二○二○年迄今，共諜案起訴人數計一五九人，其中現役及退役軍人計九五人。

蔡明彥強調，共諜案就是背叛國家、傷害國家的行為，所以國安情報團隊針對這樣的犯行，一定會積極蒐證，全面清查，不分黨派，希望能夠速查、嚴懲。他表示，國安局也跟法務部積極磋商，盤點檢視相關的國安法制有無可能再精進加強，就國安法部分，有些條文也在討論。他舉例，國安法第二條只提到發展組織罪有相關刑責，並沒有「參與」組織的刑責，代表法制上還有精進的空間。

民進黨立委羅美玲質詢，調查局跟蹤一個涉案人可能長達三、四年，但立委辦公室聘用助理時只能看履歷，根本不知曾經涉及什麼案子，國安單位有沒有辦法做些警示？

陳白立表示，目前有執行涉及國安及重大利益的公務人員，要依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」進行安全查核，不過是採正面表列，並不含國會助理；由於查核過程涉及個人的隱私資料，是一個很侵入性的作法，應該要有法令的依據。

國民黨立委馬文君、民眾黨立委林憶君相繼質詢，目前共諜案定罪率是否具嚇阻效果？蔡明彥說，從二○二○年以來，平均判決刑期約四年七個月，但就國安立場，還是希望可討論相關法規的強化、刑責的提升，達到更好的嚇阻效果。

此外，為避免兩岸交流成統戰管道，賴清德總統日前要求內政部清查相關團體。內政部表示，清查發現廿二家辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有十九家會務未正常運作，高達百分之八十六，其中六家團體屆期仍未改善，已依法予以解散。

內政部指出，經查是類團體多有會址登記在同一地址致查訪未果、未依人團法開會及申報財報等情事，依法實地查訪並予以警告及限期改善處分，其中六家團體屆期仍未改善，已依法予以解散。